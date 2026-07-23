Rasim Özdenören, Vefatının 4. Yılında Anıldı - Son Dakika
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Rasim Özdenören, Vefatının 4. Yılında Anıldı

Rasim Özdenören, Vefatının 4. Yılında Anıldı
23.07.2026 23:22
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Ünlü yazar Rasim Özdenören, Eyüpsultan'da düzenlenen anma töreniyle anıldı. Ruhu şad olsun.

Türk edebiyatının önemli isimlerinden usta yazar ve fikir adamı Rasim Özdenören, vefatının 4. yıl dönümünde Eyüpsultan'da bulunan Mihrişah Valide Sultan Haziresi'ndeki kabri başında anıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İlim Yayma Cemiyeti ve İz Yayıncılık tarafından düzenlenen anma programı, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Törende konuşan AK Parti MKYK Üyesi Mahir Ünal, Özdenören'in eserleriyle herkesin üzerinde önemli bir etki bıraktığını belirterek, "Onun, 'Müslümanca Düşünce Üzerine Denemeler' kitabı, bizler için Müslümanların olaylara ve hayata nasıl bakması gerektiğini gösteren çok kıymetli bir metindir. O, 'Gül Yetiştiren Adam'dır ve bizleri böylece yüreğimizden kavramıştır. Bugün burada toplananlar, onun iyi bir Müslüman olduğuna şahitlik ediyorlar. Bu onun bize bıraktığı en önemli miraslarından birisidir." dedi.

Ünal, Özdenören'in zamanın kıymetini bilen bir insan olduğunun altını çizerek, "Rasim Ağabey, güzelce yaşayarak buradan gitti. Sohbetlerinde boş söz kullanmazdı. Hepimize iyi bir vasiyet bıraktı. Kıymetli mütefekkir, hikayesini güzel bir şekilde sonlandırarak aramızdan ayrıldı. Bugün hakikate daha fazla ihtiyaç duyduğumuz bir zamanda yaşıyoruz. Rasim Ağabey'in bize bıraktığı miras bu anlamda ayrıca önem arz ediyor." ifadelerine yer verdi.

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Keskin ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, Rasim Özdenören'in Türk edebiyatının ve düşünce hayatının önemli temsilcilerinden birisi olduğunu dile getirerek, "Özdenören, bu ülkede milyonların gönlünde taht kurmuş, eserleriyle hepimizde önemli izler bırakmış bir yazardır. Edebiyatın farklı alanlarında önemli ve ölümsüz eserler vermiştir. Onu bugün burada anmak için toplananlar da onun bıraktığı izin bir işaretidir. Ruhu şad olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Törene, Eyüpsultan Kaymakamı Dr. Arslan Yurt, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanı Dr. Coşkun Yılmaz, İz Yayınları yöneticisi Eren Kahraman ve usta yazarın eşi Ayşe Özdenören de katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Rasim Özdenören, Vefatının 4. Yılında Anıldı - Son Dakika

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