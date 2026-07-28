Ravan'ın Resimleriyle Umut

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda yaşayan 23 yaşındaki işitme engelli Filistinli ressam Ravan Şahin, kampta kurulan bir merkezde aralarında kendisi gibi işitme engellilerin de bulunduğu çocuklara resim ve çeşitli etkinliklerle İsrail saldırılarının izlerini bir nebze olsun unutturmaya çalışıyor.

Gazzeliler, resim, müzik ve futbol turnuvaları gibi etkinliklerle, ateşkese rağmen süren İsrail saldırılarının psikolojik etkileriyle baş etmeye ve yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor.

Küçük yaşta geçirdiği spinal menenjit nedeniyle kalıcı işitme kaybı yaşayan Ravan, konuşarak anlatamadıklarını resimleriyle ifade ediyor.

İsrail saldırılarında Gazze'deki eğitim kurumlarının büyük bölümünün yıkılması nedeniyle güzel sanatlar eğitimi alma hayalini gerçekleştiremeyen genç ressam, yurt dışında eğitim görerek hem yeteneğini geliştirmeyi hem de kendisi gibi işitme engellilere destek olmayı hedefliyor.

Sessiz dünyasında yaptığı resimlerle Ravan, Gazze'de yaşananları tüm dünyaya anlatmaya çalışıyor.

Ravan'ın çizimleri arasında üzerinde "masumiyeti öldürdüler" yazısıyla bir çift çocuk ayakkabısı, başında kufiyyesiyle ağlayan bir kız çocuğu, demir parmaklıklardan bakan bir çocuk, Gazze'de açlığı anlatan bir deri bir kemik kalmış adam portresi, kesilmiş bir ağaçtan yeniden çıkan filizlerin olduğu resimler yer alıyor.

"Saldırıların bitmesini ve resim yaparken kullandığım kağıt kalemlerin Gazze'ye girişine izin verilmesini istiyorum"

Filistinli genç ressam Ravan, Gazze'de imkan bulunmadığı için yurt dışında eğitim almak istediğini söyledi.

Kız kardeşi Rahaf Şahin'in aktardığına göre Ravan, işaret diliyle ileriye dair hayallerini şöyle anlattı:

"Resim yapmayı ve çocuklara yardım etmeyi seviyorum. İsrail'in saldırıları sırasında kalemlerimi ve resimlerimi kaybettim. Bu eşyaları tekrar elde edebilmek için büyük çaba sarf ettik. Saldırıların bitmesini ve sınır kapılarından resim yaparken kullandığımız kağıt ve kalemlerin girmesini istiyorum."

Sessiz dünyasını resimle konuşturuyor

Ravan'ın babası Rafet Şahin ise kızının küçük yaşlardan itibaren kağıt, kalem ve boyalara ilgi duyduğunu, en büyük hayalinin güzel sanatlar eğitimi alıp işitme engelli çocuklar için resim hocalığı yapmak olduğunu söyledi.

İsrail saldırılarından kaçmak için göçe ettikleri Refah'tan döndüklerinde Ravan'ın resimlerinin ve malzemelerinin büyük bölümünün yok olduğunu gördüklerini belirten Rafet, yeniden kağıt ve kalem bulmakta büyük zorluk yaşadıklarını söyledi.

Filistinli baba, kızının bu aşamada yaşadığı zorlukları şöyle anlattı:

"İstediği renkte kalemleri bulmak bile bir hayaldi. Bu nedenle kömür tozuyla resimler yapmak zorunda kaldı. Büyük kağıtlar olmadığı için küçük kağıtlara çizdi."

Ravan'ın eserlerinin Gazze'deki yaşamın bir yansıması olduğunu söyleyen Rafet, şu ifadeleri kullandı:

"Çizdiği resimlerin çoğunda Filistin meselesini ve insanların karşılaştığı gündelik sorunları görmek mümkün. Abluka, her gün yaşanan saldırılar, ölüler, yaralılar... Kızım, mesajını sanat yoluyla ulaştırmaya çalışıyor. Konuşamıyor ama sıkıntılarını ve dertlerini resim yoluyla anlatıyor."

İsrail saldırıları nedeniyle kızının tüm hayallerinin rafa kalktığını dile getiren Filistinli baba, şöyle konuştu:

"Savaşın durmasını istiyorum. Savaş durursa üniversitelerde eğitim yeniden başlar, işitme engellilere özel merkezler yeniden faaliyete geçer. Ravan da üniversiteye girer, eğitim alır ve geleceğini inşa eder."

"Bize İsrail'in saldırılarını unutturdu"

Ravan'ın çocuklarla ilgilendiği merkezdeki etkinliklere katılan Gadir Bedr ise aldığı eğitimden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Resim yapmanın onlarda bıraktığı olumlu etkiye işaret eden Gadir, "İşitme engelli olmasına rağmen Ravan hocayla iletişime geçtik ve bize resim yapmaya dair güzel şeyler öğretti. Bize İsrail'in saldırılarını unutturdu." diye konuştu.