Recai Kutan'a Başsağlığı Mesajları

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, 94 yaşında hayatını kaybeden Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan için başsağlığı mesajları yayımladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, Milli Görüş Hareketi'nin öncülerinden, Türk siyasetinin saygıdeğer ismi Kutan'ın vefatını teessürle öğrendiğini belirterek, Kutan'a Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da vefatını derin bir üzüntüyle öğrendiği Kutan'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır dileğinde bulundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise "Milli Görüş Hareketi'nin önemli ismi, fikir ve devlet adamı M. Recai Kutan Beyefendi'nin vefat haberini derin bir teessürle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." ifadelerine yer verdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da "Ülkemiz siyasetinin önemli isimlerinden Recai Kutan'ın vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum." mesajını paylaştı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise "Ömrünü ülkemizin gelişmesi ve kalkınmasına adayan, Türk siyasi hayatının saygın ve mümtaz devlet adamlarından Recai Kutan büyüğümüze Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum." paylaşımında bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da Kutan'a Allah'tan rahmet dileyerek, "Ülkemize ve milletimize uzun yıllar boyu ettiği hizmetlerle hafızalarda yer eden değerli büyüğümüzün ailesinin ve tüm sevenlerinin başı sağ olsun. Mekanı cennet, makamı ali olsun." ifadesini kullandı.