Refah Kapısı'ndan Geçişler Başladı

13.02.2026 12:13
65 Filistinli Mısır'a geçti, 43 kişi Gazze'ye döndü. Sınırda sıkı kısıtlamalar sürüyor.

Mısır sınırındaki Refah Kapısı'ndan 65 Filistinli, İsrail'in sıkı kısıtlamaları altında Mısır'a geçerken, 43 kişi de Gazze Şeridi'ne döndü.

Filistin hükümetinden bir yetkili AA muhabirine yaptığı açıklamada, aralarında 28 hasta ve 37 refakatçinin de bulunduğu 65 Filistinlinin Refah Sınır Kapısı'ndan çıkış yaptığını söyledi.

Yetkili, 43 Filistinlinin de yurt dışından Gazze Şeridi'ne döndüğünü ve Han Yunus'taki Nasır Hastanesine ulaştıklarını aktardı.

Cuma ve cumartesi günlerinin haftalık tatil olduğu için bugünlerde Refah Sınır Kapısı'ndan geçiş olmayacağı kaydedildi.

Gazze'nin dünyaya açılan tek kapısı konumundaki Refah Sınır Kapısı, 21 ay aradan sonra, 2 Şubat'ta "sınırlı" şekilde iki yönlü geçişlere açılmıştı.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, 11 Şubat'ta yaptığı açıklamada, 2-10 Şubat tarihlerinde Refah Sınır Kapısı üzerinden 275 Filistinlinin Gazze'den ayrıldığını, 213 kişinin ise Gazze'ye girdiğini belirtmişti.

İsrail'in abluka ve saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde yaklaşık 22 bin hasta ve yaralı, tedavi için bölge dışına çıkmayı bekliyor.

İsrail, yalnızca Ekim 2023'ten sonra Gazze'den ayrılanların dönüşüne izin veriyor.

Gazze'ye dönen Filistinliler, Refah Sınır Kapısı'nda İsrail askerlerinin işkence ve kötü muamelesine maruz kaldıklarını, uzun süren sorgulamalardan geçirildiklerini paylaşıyor.

Kaynak: AA

