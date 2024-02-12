Refah Kenti\'nde Sığınan Filistinliler Kara Saldırısı Endişelerine Rağmen Bölgeyi Terk Etmeyecek

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İsrail'in, uluslararası uyarılara rağmen saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine sığınan Filistinliler, kara saldırısı endişelerine rağmen bölgeyi terk etmeyeceklerini söyledi.

İsrail ordusunun gece saatlerinde Refah kentine düzenlediği saldırılarda 100'den fazla kişi öldürüldü, yüzlerce kişi de yaralandı.

Yerel kaynaklar, İsrail savaş uçaklarının, yoğun topçu atışı ve savaş gemilerinin denizden yoğun ateşiyle eş zamanlı olarak yaklaşık 40 hava saldırısı düzenlediğini, özellikle yerinden edilmiş kişilerin barındığı çok sayıda evi ve camiyi hedef aldığını kaydetti.

Gazze Şeridi'nin güneyinde Mısır sınırında yer alan Refah, İsrail saldırıları nedeniyle yerlerinden edilen binlerce kişinin kente sığınmasıyla birlikte 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze'nin yaklaşık yarı nüfusuna ev sahipliği yapıyor.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, 1 Şubat'ta Gazze Şeridi'nin Han Yunus bölgesindeki İsrail birliklerini ziyaretinde yaptığı açıklamada, kara saldırılarını Mısır sınırındaki Refah kentine taşıyacaklarını söylemişti.

"Sina'ya göç etmektense Gazze'de ölmeyi tercih ederiz"

Refah'a sığınan Filistinliler, İsrail ordusunun kitlesel katliamlara ve sivillere karşı suç işlenmesine yol açabilecek bir kara saldırısı başlatmasından endişe duyuyor.

AA muhabirine konuşan Filistinliler, Gazze Şeridi'nden çıkarılmalarına yönelik her türlü girişimi reddettiklerini vurgulayarak, "Sina'ya göç etmektense Gazze'de ölmeyi tercih ettiklerini" ifade etti.

Gazzeli 62 yaşındaki Raid eş-Şurafa, "Burada öleceğiz. Mısır Sina'sına göç etmeyeceğiz. Zorla ve bombalayarak bizleri evlerimizden çıkardırlar yoksa evimizden ayrılmayacaktık. Ebu Bekir es-Sıddık Okulunu bombaladılar ve oğlum orada şehit oldu." dedi.

Bir diğer oğlunun da İsrail askerleri tarafından alıkonulduğunu belirten Şurafa, istemese de torunlarını yalnız bırakmamak için Gazze'den Refah'a gelmek zorunda kaldığını söyledi.

Refah'ın son durakları olduğunu vurgulayan Şurafa, sözlerine şöyle devam etti:

"Beni öldürseler de Refah'tan çıkmam. İmkansız 7 kere de imkansız. Bu sadece benim değil tüm halkın yaklaşımı. Biz bunu nasıl yaparız? Sina'ya gidip topraklarımızı terk mi edelim? Gazze'de ölürüm ama buradan gitmeyi düşünmem bile."

"Gazze Şeridi'nin gururlu topraklarında ölürüm, Refah'tan çıkmayı asla düşünmüyorum"

Yerinden edilmiş Gazzeli Ezhar Hamdi de Sina'ya gitme fikrini tamamen reddettiğini belirterek, "Gazze Şeridi'nin gururlu topraklarında ölürüm, Refah'tan çıkmayı asla düşünmüyorum." diye konuştu.

Sina'ya yerleştirilmeyi asla kabul etmeyeceklerini vurgulayan Hamdi, şu ifadeleri kullandı:

"Topraklarımızda yerinden edilmemiz yeterli olmadı mı? Sina'ya yerleştirilmeyi kabul etmiyoruz, etmeyeceğiz. Nerede olursak olalım, nereye gidersek gidelim bize karşı suç işliyorlar ve hiç kimse umursamıyor."

"İsrail askerleri Refah'a girerse masum sivillere karşı katliam ve soykırım yapacaklar"

Filistinli 63 yaşındaki Hacı İbrahim Avvad, İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyindekileri güneye sürdükten sonra Refah'a askeri operasyon düzenleyeceği yönündeki tehditleri daha önce de duyduklarına işaret ederek, "İsrail ordusu Refah'a girerse masum sivillere karşı katliam ve soykırım yapacaktır." dedi.

Gazzelilerin Sina'ya sürülmesi fikrini reddettiklerini vurgulayan Avvad, "Nereye gideceğiz? Ne kadar ömrüm kaldı ki? Burada, ülkemizde ölmek bizim için daha iyi." diye konuştu.

Gazze Şeridi'nin merkezinden Refah'a göç etmek zorunda kalan Filistinli kadın Vefa Ahmed, İsrail ordusunun Refah'ın sokaklarını dolduran yerinden edilmiş kişilere karşı katliam ve soykırım yapacağından endişe duyduklarını belirtti.

İsrail ordusunun son günlerde saldırı ve bombalamalarını yoğunlaştırmasıyla Refah'ta durumun oldukça zorlaştığını ifade eden Ahmed, buna rağmen Sina'ya veya Filistin toprakları dışındaki herhangi bir yere yerinden edilme fikrini reddettiğini vurguladı.

"Gazze Şeridi'nde güvenli bir nokta kalmadı"

Gazzeli 19 yaşındaki Kusay Abdullatif de İsrail'in yüz binlerce sivilin sığındığı Refah'a kara saldırısı başlatmasından endişe duyduklarını söyledi.

Refah'ın dışına çıkma fikrini reddeden Abdullatif, "Refah yerinden edilmiş insanlarla tamamen dolmuş durumda. Her yer kalabalık. Gazze Şeridi'nde güvenli bir nokta kalmadı." diye konuştu.

Gazzeli genç, uluslararası toplumun İsrail'in Filistin halkına karşı gerçekleştirdiği katliamlar ve zorla yerinden etme politikası karşısındaki sessizliğine anlam veremediklerini ve şaşkın olduklarını belirtti.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun kentinden zorla yerinden edildiğini ifade eden bir diğer Filistinli İnşirah Hamed, İsrail'in Refah'a saldırması halinde korkunç katliamlar yapacağını vurguladı.

Olası bir kara saldırısı karşısında Refah'taki yoğun insan nüfusunun karşı karşıya kalacağı durumun endişe verici olacağını belirten Hamed, tüm bunlara rağmen Gazze Şeridi dışına göç etme fikrini reddettiğini söyledi.

Hamed, "Sina'ya ya da başka bir yere gitmektense Gazze Şeridi'nde ölmeyi tercih ederim. Vatanımız olmayan bir ülkede ne yapacağız?." sözlerine yer verdi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bini çocuk, 8 bin 190'ı kadın olmak üzere 28 bin 340 Filistinli öldürüldü, 67 bin 984 kişi yaralandı.