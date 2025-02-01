Refah Sınır Kapısı Açıldı

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KAHİRE/GAZZE, 1 Şubat (Xinhua) -- Mısır'ın Kuzey Sina Valisi Halid Megawer, Mısır'ı Gazze Şeridi'ne bağlayan tek kanal olan Refah sınır kapısının açıldığını ve Gazze'den hasta kabulüne başlanacağını söyledi.

Vali, sosyal medya platformu X üzerinden cuma günü yaptığı açıklamada, "Sınır kapısının açıldığı bugün sabah saatlerinde duyuruldu. Hastaları kabul etmeye başlayacağız" ifadelerini kullandı. Ancak, Gazze'den hastaların geçişine ne zaman başlanacağına dair net bir saat vermedi.

Filistin Sağlık Bakanlığı ilk hasta ve yaralı grubunun cumartesi günü Refah sınır kapısından geçerek Filistin bölgesini terk etmesine izin verileceğini doğruladı.

Bakanlık tarafından yapılan basın açıklamasında bu hamlenin, kritik durumdaki hasta ve yaralıların kuşatma altındaki bölge dışında tıbbi tedavilerinin sağlanmasına yönelik acil insani çabaların bir parçası olduğu belirtildi.

Bakanlık, "Bu hastaların gidişi Dünya Sağlık Örgütü ve diğer ilgili makamların gözetimi altında koordine edilecek" diye ekledi.

Sağlık yetkililerine göre, seçilen hastalar ve refakatçilerinin sınır kapısına nakledilmeden önce Gazze'deki Şifa ve Nasır tıp komplekslerinde toplanması planlanıyor.