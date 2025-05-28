Refah'ta İnsani Yardımda Kargaşa

GAZZE, 28 Mayıs (Xinhua) -- Cep telefonuyla çekilen fotoğrafta, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ta bulunan bir dağıtım merkezinden insani yardım alan Filistinliler görülüyor, 27 Mayıs 2025.

Filistinli görgü tanıklarının ve kaynakların Xinhua'ya verdiği bilgiye göre, binlerce Filistinli salı günü Refah'ta bulunan insani yardım dağıtım merkezine akın etti. İsrail askerlerinin gözetimi altında dağıtılan yardımların ilk gününde kargaşa yaşandı. (Fotoğraf: Rizek Abdeljawad/Xinhua)