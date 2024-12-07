Refah'ta Motosiklet Saldırısı: 2 Filistinli Öldü

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İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde bir motosikleti hedef aldığı saldırıda 2 Filistinli hayatını kaybetti.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail keşif uçağının Refah kentinin doğusundaki Ebu Halave Kavşağı yakınında bindikleri motosikleti hedef alması sonucu 2 Filistinli yaşamını yitirdi.

Söz konusu Filistinlilerin naaşları Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentindeki Avrupa Gazze Hastanesi'ne nakledildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 44 bin 664 Filistinli öldü, 105 bin 976 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.