Reform Yahudiliği Birliği'nden X'e Boykot

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ABD'li ve Kanadalı Yahudi gruplardan oluşan Reform Yahudiliği Birliği, Amerikalı milyarder Elon Musk'ın "yabancı düşmanı ve antisemitik" paylaşımları nedeniyle sosyal medya platformu X'i kullanmayı bırakacaklarını duyurdu.

ABD merkezli Reform Yahudiliği Birliğinin sitesinden, 15 farklı Yahudi grubun imzasıyla paylaşılan açıklamada, X'in sahibi Musk'ın "antisemitik ve yabancı düşmanı içerikli" paylaşımlar yaptığı vurgulanarak, "Bu nedenle, dikkatlice değerlendirdikten sonra zehirli söylemlerle dolu hale gelen X'te aktif paylaşım yapmayı bırakmayı seçiyoruz." denildi.

"Araştırmalarımız ve yaşadığımız deneyimler, X'in nefreti, antisemitizmi ve toplumsal bölünmeyi teşvik eden bir platform haline geldiğini gösteriyor." ifadesi kullanılan açıklamada, Musk liderliğindeki X'in, içerik denetimini azalttığı, beyaz üstünlükçüleri desteklediği ve komplo teorilerinin savunucularını yeniden platformlaştırdığı kaydedildi.

Musk'ın, antisemitik ve yabancı düşmanı içerikleri yeniden yayınlayarak milyonlarca takipçisine tanıttığı belirtilen açıklamada, X'teki nefret dolu bu paylaşımların hem Yahudilere hem de farklı inançlara sahip olan ya da olmayan herkese zarar verdiği vurgulandı.

Açıklamada, X'e olan katılımın Mart 2025'e kadar sonlandırılacağı bildirilerek, "X'te yaygın olan söylemin kabalaşmasına katkıda bulunmak yerine, ileriye dönük olarak başka bir platformda içerik paylaşacağız." ifadeleri kullanıldı.

Aşırı sağcı popülist Almanya için Alternatif (AfD) Partisinin Halle kentinde, 25 Ocak'ta düzenlenen seçim kampanyası toplantısına çevrim içi katılan Musk, Almanların Alman olmaktan gurur duyması gerektiğini, çocukların ebeveynlerinin, anneanne ve dedeleri ile dedelerinin babalarının günahlarından sorumlu olmadığını söylemişti.

Musk'ın bu sözleri, "Nazi suçlarından kaynaklanan suçluluk duygusunun unutulması"na yönelik olduğu gerekçesiyle tepki çekmişti.

Konuşması sırasında yaptığı hareket Nazi selamına benzetilmişti

ABD'nin 47. Başkanı olan Donald Trump'ın destekçilerine hitabında Nazi selamına benzetilen bir hareket yapan Musk'ın, bu davranışı tartışma konusu olmuştu.

Musk, 2023'te bir kullanıcının X'te yaptığı, "Yahudiler, insanlardan kendilerine karşı kullanmayı bırakmalarını istedikleri nefreti tam da beyazlara karşı kullanıyor." paylaşımına, "Gerçekleri söyledin." yorumunu yapmıştı.

Aralarında Apple, Warner Bros, Disney, Paramount, NBCUniversal, Discovery ve Comcast gibi şirketlerin de bulunduğu birçok kuruluş, paylaşıma tepki olarak X'teki reklamlarını iptal etmişti.