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Regaip Kandili'nde Siirt, Batman, Bingöl ve Şırnak'ta Camilerde Programlar Düzenlendi - Son Dakika
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Regaip Kandili'nde Siirt, Batman, Bingöl ve Şırnak'ta Camilerde Programlar Düzenlendi

Siirt, Batman, Bingöl ve Şırnak'ta Regaip Kandili dolayısıyla camilerde yoğunluk yaşandı. Siirt'te tarihi camilerde düzenlenen programlarda cemaat yatsı namazını kılıp dua etti. Batman'da Necat Nasıroğlu Külliyesi'nde gerçekleştirilen programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Bingöl'ün Solhan ilçesindeki programda ise Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve Mevlid-i Şerif okundu. Şırnak'ta ise Yeni Mahalle Geylani Camisi'nde düzenlenen programda Filistin halkının kurtuluşu için dualar edildi ve cemaate mevlit şekeri dağıtıldı.

Regaip Kandili\'nde Siirt, Batman, Bingöl ve Şırnak\'ta Camilerde Programlar Düzenlendi
11.01.2024 - 21:47,  Güncelleme: 21:49
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Siirt, Batman, Bingöl ve Şırnak'ta Regaip Kandili dolayısıyla camilerde programlar düzenlendi.

Siirt'te Regaip Kandili dolayısıyla camilerde yoğunluk yaşandı.

Başta tarihi Ulu Cami, Hacı Fethi Serin Camii, Abdulhakim Sancak Çarşı Camii, Şeyh Ebul Vefa Camii olmak üzere camileri dolduran cemaat, yatsı namazını kılıp dua etti.

Hacı Fethi Serin Camii'nde düzenlenen programda verilen vaazın ardından, Mevlid-i Şerif ve hatim duası okundu.

İlahilerin seslendirildiği programın sonunda vatandaşlara lokum ikram edildi.

Batman

Batman'da da vatandaşlar üç ayların başlangıcını müjdeleyen Regaip Kandili'ni dualarla idrak etti.

Necat Nasıroğlu Külliyesi'nde düzenlenen programa vatandaşlar yoğun katılım gösterdi.

Yatsı namazının ardından Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda Kürtçe mevlit ve kasideler okundu, ilahiler seslendirildi, salavatlar getirildi.

Yapılan dualarla program sona erdi.

Bingöl

Bingöl'ün Solhan ilçesinde üç ayların müjdeleyicisi kabul edilen Regaip Kandili dolayısıyla camilerde program düzenlendi.

Solhan Ulu Cami'de düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, Mevlid-i Şerif okundu.

İlçe Müftüsü Eyüphan Toprak, Regaip Kandili'nin İslam dinindeki önemini anlatarak vaaz verdi, ardından dualar edildi.

Programın sonunda cemaate çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Şırnak

Şırnak'ta Regaip Kandili dolayısıyla vatandaşlar camileri doldurdu.

Yeni Mahalle Geylani Camisi'nde düzenlenen programda yatsı namazının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, Mevlid-i Şerif okundu.

Filistin halkının kurtuluşu içinde duaların edildiği programın sonunda cemaate mevlit şekeri dağıtıldı.

Kaynak: AA
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