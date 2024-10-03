Rehabilitasyon Süreci Tamamlanan Deniz Kaplumbağaları Doğaya Salındı

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"Vatandaş bizden vazgeçmiş değil, önümüzdeki seçimde bunu göreceğiz"

(ANTALYA)- Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi(DEKAMER) ve Deniz Kaplumbağaları, Akdeniz Fokları, Kum Zambakları- Kıyı Koruma Derneği (DEKAFOK) iş birliği ile rehabilitasyon süreçleri tamamlanan iki deniz kaplumbağası, Manavgat sahilinde gerçekleştirilen etkinlikle doğaya salındı.

Manavgat Sorgun sahilinde gerçekleşen etkinliğe, Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, Manavgat Kaymakamı Adil Karataş, DEKAMER müdürü Prof. Dr. Yakup Kaska ve çok sayıda gönüllü katıldı.

Deniz kaplumbağalarının Akdeniz'de nerelerde beslendiğini, dolaştığını ve kışladığını tespit edebilmek amacıyla dişi kaplumbağaya takip cihazı takıldı. Bu cihaz ile kaplumbağanın hareketlerini izleyerek, ekolojik davranışları hakkında bilgi toplanabilecek. Deniz kaplumbağalarının yaşam döngüleri, ekosistem sağlığı için kritik öneme sahip olduğundan, bu verilerin toplanması, hem yerel hem de global düzeyde koruma çalışmalarına katkı sağlayacak.

Takip cihazı aracılığıyla elde edilecek verilerin, deniz kaplumbağalarının yaşam alanlarının daha iyi anlaşılmasına ve koruma stratejileri geliştirilmesine yardımcı olması hedefleniyor.

"Deniz kaplumbağalarını koruyabilmek için onları çok iyi tanımak gerekiyor"

DEKAMER Müdürü Prof. Dr. Yakup Kaska, etkinlik öncesi deniz kaplumbağalarını koruyabilmenin yolunun onları tanımaktan geçtiğini belirterek, "Bu iki kaplumbağamız daha önce bulunmuş yaralı kaplumbağalar. Merkezimizde tedavileri başlamıştı, bir sürede burada devam etti. Böylece DEKAFOK ekibi kaplumbağa bakımı hakkında bilgi kazanmış oldu. İki deniz kaplumbağamızı denize göndereceğiz. Dişi olanı deniz kaplumbağalarının bu bölgelerde nerelerde dolaştığını, beslendiğini, kışladığını araştırabilmek için sırtına taktığımız bir cihaz ile takip edeceğiz. Yuvalama kumsalları hakkında çok iyi bilgilere sahibiz ancak denizlerimizde nerelerde dolaştıkları ve kışladıkları noktalarında bilgilerimiz eksikti. Bu sayede eksik bilgilerimizi de tamamlamış olacağız. Deniz kaplumbağalarını koruyabilmek için onları çok iyi tanımak gerekiyor" diye konuştu.

"Bu muhteşem canlıları kurtarmak için her zaman yanlarındayız"

Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara da "Doğamızın bir parçası olan bu muhteşem canlıları kurtarmak için her zaman yanlarındayız. Rehabilitasyon süreçleriyle yeniden denizlerimize kazandırdığımız kaplumbağalar, hem doğanın dengesini korumak hem de gelecek nesillere daha sağlıklı bir çevre bırakmak adına büyük önem taşıyor. Bu noktada üstün gayretleri için DEKAMER, DEKAFOK ve tüm diğer gönüllülerimize teşekkür ediyoruz" dedi.