Rektör Altun, Öğrencilerle Buluştu - Son Dakika
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Rektör Altun, Öğrencilerle Buluştu

19.06.2026 11:48
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ERÜ Rektörü Fatih Altun, Talas'ta öğrencilere eğitim ve başarı tavsiyeleri verdi.

Kayseri'de Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Talas Marifet Mektebi öğrencileriyle düzenlenen söyleşide bir araya geldi.

ERÜ'den yapılan açıklamaya göre, Altun, Talas 7/24 Kütüphane Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, ERÜ'de yürütülen eğitim ve öğretim ile AR-GE faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Altun, öğrencilere tavsiyelerde bulunarak yabancı dil öğrenmenin ve kitap okumanın önemini anlattı.

Emeksiz kazancın olmayacağını belirten Altun, "Bir gün verdiğiniz emekler, karşınıza başarı olarak çıkacaktır. Verilen emek hiçbir zaman zayi olmaz. Bireysel çalışmadan kolektif çalışmaya kendinizi zorlayın. Bunu yaptığınız zaman başarılı olacağınızı her zaman göreceksiniz. Hayatınızda bireysel kalmamaya ve toplum ile birlikte olmaya özen göstermelisiniz." ifadelerini kullandı.

Altun, konuşmanın ardından öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Talas İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Malkoçoğlu, söyleşinin ardından Altun'a çiçek takdim etti.

Kaynak: AA

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