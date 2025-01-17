Rektör Aydın Fakültelerde İncelemede Bulundu - Son Dakika
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Rektör Aydın Fakültelerde İncelemede Bulundu

Rektör Aydın Fakültelerde İncelemede Bulundu

OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, üç fakülteyi ziyaret ederek projeleri ve ihtiyaçları değerlendirdi.

17.01.2025 15:17
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, bazı fakültelerde incelemelerde bulundu.

OMÜ'den yapılan açıklamaya göre, Rektör Aydın, Fen Fakültesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi ile Eğitim Fakültesini ziyaret ederek, yürütülen araştırma projeleri ve bilimsel çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Aydın, ziyaretleri sırasında fakültelerin fiziki durumu, akademik veriler, öğrenci ve akademik personelin ihtiyaçları gibi konuları değerlendirdi.

Aydın, Fen Fakültesinin OMÜ'nün bilimsel gelişiminde kritik rol oynadığını vurgulayarak, "Fen Fakültesi, üniversitemizin bilimsel başarılarının temel taşlarını oluşturan bir fakülte. Burada yapılan araştırmalar sadece üniversitemiz için değil, ülkemiz için de büyük önem taşıyor. Bu çalışmaların daha da ileriye gitmesi için hep birlikte çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Toplumsal sorunlara çözüm üretmenin üniversitelerin temel görevlerinden biri olduğuna işaret eden Aydın, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesinin sosyal bilimlerdeki öncü rolünü daha da pekiştireceklerini kaydetti.

Ziyaretlere Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Alper Kesten, Prof. Dr. Ayşe Pınar Sumer, Genel Sekreter Doç. Dr. Erhan Burak Pancar ve fakültelerin dekanları da eşlik etti.

Kaynak: AA

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