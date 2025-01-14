Rektör Çiftçi, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

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Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Rektör Çiftçi, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, " Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan oylamada yer alan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Orhan Fatih Doğan'ın "Geri dönüş", "Haber" kategorisinde Barış Seçkin'in "Dış İşleri" fotoğraflarını seçen Çiftçi, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Lukas Kabon'un "Kurtarılan can", "Günlük Hayat" kategorisinde Bestami Bodruk'un "Kar eğlencesi", "Spor" kategorisinde ise Ahmet İzgi'nin "Azimle gelen" karelerine oy verdi.

Rektör Çiftçi, birçok hususta dünyada ve bölgede doğru haberciliğin kaynağı olan Anadolu Ajansının "Yılın Kareleri" oylamasına katılmaktan son derece memnun olduğunu dile getirdi.

AA'nın önemine dikkati çeken Çiftçi, "Dünyada birçok değişimin söz konusu olduğu bugünlerde olayların hem oluş şekli hem meydana gelişi hem de kitleleri etkileme yönünü ortaya çıkaracak şekilde gayret gösteren, sahada olan, bunun için de her türlü fedakarlığı yapan Anadolu Ajansımıza ve tüm ekibine teşekkür ediyorum. Güçlü millet olmanın en önemli göstergesi, güçlü ve etkileyici basınının olmasıdır. Bu manada Anadolu Ajansı, Türkiye'nin güçlü olma algısını basın alanında yansıtan en önemli kuruluştur." ifadelerini kullandı.