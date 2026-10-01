Rektör Hatipler İpsala MYO'da ilk dersinde insani değerleri korumayı önerdi - Son Dakika
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Rektör Hatipler İpsala MYO'da ilk dersinde insani değerleri korumayı önerdi

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Rektör Hatipler İpsala MYO\'da ilk dersinde insani değerleri korumayı önerdi
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Trakya Üniversitesi İpsala Meslek Yüksekokulunda 2026-2027 Akademik Yılı törenle başladı. Yeni yılın ilk dersini veren Rektör Prof. Dr. Mustafa Hatipler, robotik gelişmeler ve dijitalleşmenin öne çıktığını belirterek öğrencilere insani değerleri korumalarını tavsiye etti.

Trakya Üniversitesi İpsala Meslek Yüksekokulunda 2026-2027 Akademik Yılı düzenlenen törenle başladı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, yeni akademik yılın ilk dersini Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler verdi.

Hatipler, derste yaptığı konuşmada, teknoloji ve bilginin hızla dönüştüğünü belirtti.

Mekanik çağların geride kaldığını, robotik gelişmeler ve dijitalleşmenin ön plana çıktığını ifade eden Hatipler, hızlı dönüşümün insanlığın sürdürülebilirliğine katkı sunarken insani değerlerin korunmasını da gerekli kıldığını kaydetti.

Eğitimin ve eğitimci olmanın önemli görevlerden biri olduğunu vurgulayan Hatipler, öğrencilere değişime ayak uydururken insani değerleri korumaları tavsiyesinde bulunarak yeni akademik yılda başarı diledi.

İpsala Kaymakamı Hayrettin Buğra Güzel de ilçedeki kurum ve paydaşlarla öğrencilerin ve Trakya Üniversitesinin her zaman yanında olduklarını belirterek, üniversite ile ilçe arasındaki dayanışmanın önemine değindi.

Rektör yardımcıları Prof. Dr. Ahmet Muzaffer Demir, Prof. Dr. Mustafa Tan ve Prof. Dr. Sedat Üstündağ da üniversitelerin ve mesleki eğitimin bölgeye katkılarını anlatarak öğrencilere akademik yolculuklarına ilişkin tavsiyelerde bulundu.

İpsala Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Hayati Arda ise yüksekokulun mesleki ve teknik eğitim vizyonu ile öğrencilerin mesleki bilgi ve becerilerle donatılmasına yönelik yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Törende akademik çalışmalarıyla öne çıkan akademisyenlere, yüksekokula katkı sağlayan personele ve yüksekokula en yüksek puanla yerleşen öğrencilere teşekkür belgeleri ile hediyeler verildi.

Programa dekanlar, okul müdürleri, ilçe protokolü, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA
Trakya ÜniversitesiRektörEğitimGüncelSon Dakika

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