Rektör Hatipler \'Yılın Kareleri\' Oylamasında

Güncel

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Rektör Hatipler, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Hüseyin Nasır'ın "Savaşçı", "Haber" kategorisinde Barış Seçkin'in "Dış İşleri" fotoğrafını seçen Prof. Dr. Hatipler, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Osmancık Gürdağan'ın "Madenciler" karesine oy verdi.

Hatipler, "Günlük Hayat" kategorisinde Hüsain Ali'nin "Çamur deryası" ve "Spor" kategorisinde ise Adem Kutucu'nun "Ata sporu" fotoğrafını seçti.