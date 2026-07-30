Rektör Özölçer'den Tercih Tavsiyeleri - Son Dakika
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Rektör Özölçer'den Tercih Tavsiyeleri

Rektör Özölçer\'den Tercih Tavsiyeleri
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BEUN Rektörü, adayların YÖK Atlas'tan yararlanarak kampüsleri gezmeleri gerektiğini vurguladı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayan tercih döneminde üniversite adaylarına YÖK Atlas'tan yararlanmaları ve imkanları dahilinde kampüsleri yerinde görmelerinin faydalı olacağını söyledi.

BEUN'de, Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Bilim İletişimi Ofisi (BİO) ve Bilim Kafe işbirliğiyle "Geleceğini Şekillendiren Tercihler" başlıklı söyleşi düzenlendi.

Etkinlikte, Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Seda Tapdık Terzioğlu, Fen Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Afşin Kürşat Gazanfer ile Zonguldak Açı Eğitim Kurumları Rehberlik ve Danışma Uzmanı Zuhal Eliçora Ünlü, adaylara tercih süreci ve kariyer planlamasına ilişkin bilgi verdi.

Özölçer, söyleşinin ardından gazetecilere, adayların tercih döneminde öncelikle YÖK Atlas sisteminden yararlanmalarını tavsiye etti.

Adayların, üniversitelerin internet sitelerini incelemelerinin, eğitim görmek istedikleri şehirleri araştırmalarının ve tercih edecekleri üniversitelerin kampüslerini ziyaret etmelerinin doğru karar vermelerine katkı sağlayacağını belirten Özölçer, "Bütün 18 tercihi gezmek zor olabilir. En azından ilk sıralara yazacakları birkaç tercihi gezebilirler. Kampüsleri gezmeleri, kampüslerin sosyal imkanlarını görmeleri kendileri için çok faydalı olacaktır." diye konuştu.

Özölçer, tercih yapılırken adayların öncelikle ilgi duydukları meslekleri ve kendilerine uygun üniversiteleri seçmeleri gerektiğini vurgulayarak, dünyada ve Türkiye'de karşılığı bulunan programların değerlendirilmesini önerdi.

Yapay zeka, robotik sistemler ve yazılım alanlarının son yıllarda öne çıktığına işaret eden Özölçer, bu alanlarda çok sayıda yeni programın açıldığını, adayların, geleceğin meslekleri arasında gösterilen bölümleri tercih listelerinde değerlendirebileceğini kaydetti.

Özölçer, üniversite tercihlerinde yalnızca lisans programlarına odaklanılmaması gerektiğine dikkati çekerek, "Herkes beyaz yakalı olmak istiyor ancak çok iyi işlere girebileceğiniz, çok güzel paralar kazanabileceğiniz ön lisans programları var. Lütfen onları da tercih etsinler, boş bırakmasınlar. Savaşta herkes general olmuyor. Önemli olan yürekli bir er de olabilmek. Bu çok kıymetli." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Bülent Ecevit Üniversitesi, Zonguldak, Rektör, Güncel, YKS, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rektör Özölçer'den Tercih Tavsiyeleri - Son Dakika

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