Rektör Schaus'a göre polis ULB'deki öğrenci işgaline hakim izniyle müdahale etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Rektör Schaus'a göre polis ULB'deki öğrenci işgaline hakim izniyle müdahale etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Belçika'da ULB'nin Solbosch yerleşkesindeki P1 binasında 22 Ekim'den bu yana süren öğrenci işgali polis müdahalesiyle sona erdi. Rektör Schaus binaya zarar verildiğini ve müdahalenin hakim izniyle yapıldığını öne sürerken eylemciler bazı kişilerin gözaltına alındığını ileri sürdü.

Belçika'da Brüksel Özgür Üniversitesinin (ULB) binasında 22 Ekim'den bu yana eylem yapan öğrenciler, polis müdahalesiyle buradan çıkarıldı.

Resmi haber ajansı Belga'ya göre, üniversite yönetimi, Solbosch yerleşkesindeki P1 binasında sürdürülen yerleşme eylemine bu sabah polis müdahalesiyle son verildiğini açıkladı.

ULB Rektörü Annemie Schaus, binaya zarar verildiğini, kişisel ofislere girildiğini ve üniversite faaliyetlerinin engellendiğini öne sürdü.

Schaus, duvarlarda nefret içerikli sloganlar ve açık şiddet çağrıları bulunduğunu belirterek, bunları kınadı.

Müzakere yoluyla çözüm bulma girişimlerinin sonuçsuz kalması üzerine yargıya başvurduklarını söyleyen Schaus, müdahalenin hakim izniyle ve yasal çerçevede yapıldığını bildirdi.

Schaus, süreç boyunca güç kullanımından kaçınmak için diyaloğa öncelik verdiklerini savunarak, bunun her şeyin kabul edilebilir olduğu anlamına gelmediğini ifade etti.

Eylemciler ise üniversiteyle diyaloğa açık olduklarını belirtti. Sosyal medya hesapları ve sol görüşlü dayanışma ağı Secours Rouge üzerinden binadan çıkarıldıklarını duyuran öğrenciler, müdahale sırasında bazı eylemcilerin gözaltına alındığını ileri sürdü.

"Occupation Autonome ULB" adlı grubun öncülüğünde 22 Ekim'de başlatılan eyleme, üniversite öğrencilerinin yanı sıra lise ve sanat okulu öğrencileri katılmıştı.

Eylemciler, binaya Belçika makamlarının vize başvurusunu reddettiği Gazzeli öğrenci Aişa Aboubaia'nın adını vermişti.

Üniversite yönetimi, eylemcilerden binayı 5 Kasım'a kadar boşaltmalarını istemişti.

ULB'nin B binasında Mayıs 2024'te de Filistin halkıyla dayanışma amacıyla eylem yapılmış, bir ayı aşkın süre devam eden eylem polis müdahalesiyle sona erdirilmişti.

Kaynak: AA
BelçikaRektörGüncelEğitimHakimPolisDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cemile ile Küçük Osman yıllar sonra buluştu Son halleri dikkat çekti Cemile ile Küçük Osman yıllar sonra buluştu! Son halleri dikkat çekti
Dünyaya ihracat yapan Türk devi iflas etti Dünyaya ihracat yapan Türk devi iflas etti
Hırsı başını yedi Fatma Betül Sayan Kaya’nın Süleyman Soylu’ya yaptığına bakın Hırsı başını yedi! Fatma Betül Sayan Kaya'nın Süleyman Soylu'ya yaptığına bakın
Aziz Yıldırım ve Emre Belözoğlu anlaşamadı Fenerbahçe’de ayrılık kapıda Aziz Yıldırım ve Emre Belözoğlu anlaşamadı! Fenerbahçe'de ayrılık kapıda
“Cinsel saldırıya uğradım“ diyen Mustafa Sarıgül’ün koruması isyan etti "Cinsel saldırıya uğradım" diyen Mustafa Sarıgül'ün koruması isyan etti
18 yaşındaki Ayşe hayatını kaybetti 3 kişinin durumu kritik 18 yaşındaki Ayşe hayatını kaybetti! 3 kişinin durumu kritik
16:45
Avrupa’da Acun Ilıcalı sürprizi Bir kulüp daha alabilir
Avrupa'da Acun Ilıcalı sürprizi! Bir kulüp daha alabilir
16:39
Afyonkarahisar’daki seri katilin elinden sağ kurtulan Sultan öğretmen, o anları anlattı
Afyonkarahisar’daki seri katilin elinden sağ kurtulan Sultan öğretmen, o anları anlattı
16:12
Bir döneme damga vuran Bahar Erdeniz’in son hali
Bir döneme damga vuran Bahar Erdeniz'in son hali
14:45
Tam bir kibir abidesiymiş Şamil Tayyar’dan Fatma Betül Sayan Kaya için olay sözler
Tam bir kibir abidesiymiş! Şamil Tayyar'dan Fatma Betül Sayan Kaya için olay sözler
14:41
Fenerbahçe’den 40 milyon euroluk transfer hamlesi
Fenerbahçe'den 40 milyon euroluk transfer hamlesi
14:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Aliyev’e mektup
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Aliyev’e mektup
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2026 16:52:00. #7.13#
SON DAKİKA: Rektör Schaus'a göre polis ULB'deki öğrenci işgaline hakim izniyle müdahale etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android