Rektör Yiğit Tohum Ambarı'nı Ziyaret Etti - Son Dakika
Rektör Yiğit Tohum Ambarı'nı Ziyaret Etti

12.04.2026 13:57
BAİBÜ Rektörü Yiğit, ata tohumlarının korunmasını destekleyen Tohum Ambarı'nı inceledi.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Rektörü Prof. Dr. Faruk Yiğit, ata tohumlarının korunmasına yönelik çalışmaların yürütüldüğü Tohum Ambarı'nı ziyaret etti.

Yiğit, Mengen ilçesinde Öğretim Görevlisi Berker Çiftçi'nin kurduğu Tohum Ambarı'nda incelemelerde bulundu, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Yiğit, ata tohumlarının korunmasının önem taşıdığını kaydetti.

Yiğit, bu alandaki girişimlerin desteklenmesi gerektiğini dile getirerek, üniversite olarak bilimsel ve yerel üretimi destekleyen projelere katkı sunmaya devam edeceklerini anlattı.

Ziyaret kapsamında anı defterini de imzalayan Yiğit, Tohum Ambarı çalışmalarına her türlü desteği vermeye hazır olduklarını kaydetti.

Çiftçi'nin Yiğit'e tohum hediye ettiği ziyarette, Mengen Kaymakamı Sercan Yıldız ve Mengen Belediye Başkanı Vural Turan da yer aldı.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rektör Yiğit Tohum Ambarı'nı Ziyaret Etti - Son Dakika

Düşürdüğü telefonunu alırken araba çarptı Düşürdüğü telefonunu alırken araba çarptı
Bagajından eşya almak için arabadan indi, feci şekilde hayatını kaybetti Bagajından eşya almak için arabadan indi, feci şekilde hayatını kaybetti
Bolu Belediyesi’nde 4 tutuklama Kurban yardımlarıyla vurgun iddiası Bolu Belediyesi'nde 4 tutuklama! Kurban yardımlarıyla vurgun iddiası
NASA’nın tarihi görevindeki 4 astronotu Dünya’ya ulaştı NASA'nın tarihi görevindeki 4 astronotu Dünya'ya ulaştı
ABD ile İran arasında tarihi müzakere Tahran’ın ön şartı kabul edildi ABD ile İran arasında tarihi müzakere! Tahran'ın ön şartı kabul edildi
İstanbul Boğazı sis bulutlarının arasında kayboldu İstanbul Boğazı sis bulutlarının arasında kayboldu

14:36
ABD basını yazdı İşte barış masasını deviren 3 neden
ABD basını yazdı! İşte barış masasını deviren 3 neden
14:29
İsrail’den endişe yaratan açıklama: Saldırılar yeniden başlayabilir
İsrail'den endişe yaratan açıklama: Saldırılar yeniden başlayabilir
14:27
Hande Erçel’in kafa karıştıran test sonuçları için başsavcılıktan inceleme talebi
Hande Erçel'in kafa karıştıran test sonuçları için başsavcılıktan inceleme talebi
14:16
İflas bayrağını çeken giyim devi tüm mağazalarında indirim başlattı
İflas bayrağını çeken giyim devi tüm mağazalarında indirim başlattı
13:25
Son gün 1 Mayıs 54 bin 258 TL’yi ödemeyenin telefonu kapatılacak
Son gün 1 Mayıs! 54 bin 258 TL'yi ödemeyenin telefonu kapatılacak
12:41
İran: ABD bizim ilkelerimizi anladı, güvenimizi kazanıp kazanamayacaklarına karar verme zamanı
İran: ABD bizim ilkelerimizi anladı, güvenimizi kazanıp kazanamayacaklarına karar verme zamanı
SON DAKİKA: Rektör Yiğit Tohum Ambarı'nı Ziyaret Etti
