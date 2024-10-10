Rektörler Buluşması'nda Okuma ve İnovasyon - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Rektörler Buluşması'nda Okuma ve İnovasyon

Rektörler Buluşması\'nda Okuma ve İnovasyon

Kocaeli Kitap Fuarı'nda rektörler okuma alışkanlığının inovasyondaki önemini vurguladı.

10.10.2024 14:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

14. Kocaeli Kitap Fuarı kapsamında düzenlenen "Rektörler Buluşması"nda, "Okuma Alışkanlığı ve İnovasyon" konulu söyleşi gerçekleştirildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kocaeli Kongre Merkezi Akçakoca Salonu'nda gerçekleştirilen söyleşiye, Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Şimşek katıldı.

KOÜ Rektörü Prof. Dr. Cantürk, söyleşide yaptığı konuşmada, Kocaeli Kitap Fuarı'nın önemine değinerek, başta Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyakakın olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.

Okuma alışkanlığı ve inovasyonun, birbirinden ayrılmaz süreçler olduğuna işaret eden Prof. Dr. Cantürk, şunları kaydetti:

"Okuduğumuz sürece hayallerimiz gelişiyor. O hayallerin neticesinde bir takım projelere yelken açabiliyoruz. Gerçekten hayal kurmak çok önemli. Hayal kurmak için de iyi bir bilgi birikiminizin olması gerekiyor. Bilgi birikimi de kitaplarla oluyor. Kısa metrajlı sosyal medya videoları izleyerek, bilgi birikimi olmuyor. Özellikle kitap okumak hayallerimizi geliştiriyor. Kitap okumak bilişsel gelişimi sağlıyor, empati duygusu ve zeka gelişimine katkı sağlıyor, stresi azaltıyor, dil ve kelime haznemizi geliştiriyor, analitik düşünme becerilerimizi geliştiriyor. Bu durum düşünsel bir estetik de sağlıyor. Dolayısıyla birbirimizi anlamak daha da kolaylaşıyor. En önemlisi kitap yaratıcılığı arttırıyor. Akademik başarıya katkıda bulunuyor. Yapılan araştırmalara göre, kitap okuyanlar diğer insanlara göre daha uzun yaşıyorlar."

-"Yenilikçi toplum olabilmek için daha fazlası gerekir"

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şimşek de bilgi ve teknolojinin günümüz ekonomisinde refahın ve gücün kaynağı olduğunu belirtti.

Bilgi ve teknolojiye yüksek düzeyde sahip olan ulusların, küresel sistemde avantajlı durumda olduğuna işaret eden Şimşek, ekonomik büyümenin temel belirleyicisinin, inovasyon ve teknolojik gelişme olduğunu kaydetti.

Şimşek, teknoloji elde etme, yaratma ve kontrol etme yeteneğinin, 21. yüzyılda uluslararası rekabette merkezi bir konuma geldiğine işaret ederek, "Bunun için devletlerin bilinçli sanayi politikaları uygulamaları gerekir, bilinçli stratejik ticaret politikaları uygulamaları gerekir. Örneğin, Güney Kore, Tayvan, Singapur, Asya kaplanları şu an ekonomileri gelişmiş durumda. Yenilikçi toplum olabilmek için daha fazlası gerekir. Yenilikçi işler yapabilecek, iyi eğitilmiş, kalifiyeli personeller gereklidir. İşte okuma alışkanlığı ve inovasyon tam da bu noktada konuşulmalıdır." ifadelerini kullandı.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Aydın da kitap okumanın öneminden bahsetti.

Alzaymır ve demans gibi hastalıkların yaygınlaştığını bildiren Aydın, "Bu teknolojik bağımlılığın, sosyal medya ve ekran sürelerinin artışı nedeniyle gelecekte bu hastalıkların daha da fazla görülebileceği konusunda endişeliyim. Bu hastalıklardan korunmak için kitap okumanın faydalı olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Kocaeli Üniversitesi, Kültür Sanat, kocaeli, Kültür, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rektörler Buluşması'nda Okuma ve İnovasyon - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:16 Hastane bahçesinde karısını öldürüp intihar etti Hastane bahçesinde karısını öldürüp intihar etti
14:36 İsrail, Lübnan’daki Barış Gücü askerlerine ateş açtı 2 asker yaralandı İsrail, Lübnan'daki Barış Gücü askerlerine ateş açtı; 2 asker yaralandı
14:28 MSB’de düzenlenen basın toplantısına damga vuran kare MSB'de düzenlenen basın toplantısına damga vuran kare
13:32 Köfteci Yusuf’tan “domuz eti“ açıklaması Bakanlığı suçladılar Köfteci Yusuf'tan "domuz eti" açıklaması! Bakanlığı suçladılar
12:17 Adı insan kaçakçılığına karışan emekli Tuğgeneral Bilal Çokay’ın rütbesi geri alındı Adı insan kaçakçılığına karışan emekli Tuğgeneral Bilal Çokay'ın rütbesi geri alındı
21:36 16 yaşındaki genç, boş arazide intihar etti 16 yaşındaki genç, boş arazide intihar etti
21:29 Real Madrid’de umduğunu bulamayan Arda Güler, Türkiye’ye dönüyor Real Madrid'de umduğunu bulamayan Arda Güler, Türkiye'ye dönüyor
21:28 Erzurum Valisi Çiftçi’ye büyük kumpas Sanal kart sayesinde kurtuldu Erzurum Valisi Çiftçi'ye büyük kumpas! Sanal kart sayesinde kurtuldu
21:17 Ambulans şoförüne tehditler savurdu “Seni işinden edeceğim“ Ambulans şoförüne tehditler savurdu "Seni işinden edeceğim"
21:03 Münevver Karabulut’un annesi: Kimse bana Cem Garipoğlu’nun öldüğünü iddia etmesin Münevver Karabulut'un annesi: Kimse bana Cem Garipoğlu'nun öldüğünü iddia etmesin
20:56 Tuğberk Tanrıvermiş, Avrupa takımının başına geçti Tuğberk Tanrıvermiş, Avrupa takımının başına geçti
20:48 Türkiye’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan İsrailli Bakan Katz’a sert tepki Türkiye'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan İsrailli Bakan Katz'a sert tepki
20:25 Silahlı saldırıya uğrayan Serhat Akın, Türkiye’yi terk ediyor Silahlı saldırıya uğrayan Serhat Akın, Türkiye'yi terk ediyor
20:08 Ana haber sunucusu Cem Öğretir’in canlı yayında burnu kanadı Ana haber sunucusu Cem Öğretir'in canlı yayında burnu kanadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2024 15:28:25. #1.12#
SON DAKİKA: Rektörler Buluşması'nda Okuma ve İnovasyon - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.