Remzi Çayır'dan Sert Eleştiriler: 'Cumhurbaşkanı Kötülük Ediyor'

(ANKARA) - Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, "Sayın Cumhurbaşkanı bu tavırlarıyla bu ülkeye kötülük ediyor. Devamlı iktidarda olmak için her türlü hileyi, yalanı bu millete yaşatmak neyin nesi? İki günlük dünya saltanatı için bu denli renkten renge girmeye, milleti aldatmaya değer mi? Ayıptır, ayıp. Milletin istikbali mi, kişilerin istikbali mi" dedi.

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Çayır, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çayır, şunları söyledi:

"İktidar, yarım ağız konuşuyor. Muhalefet, bambaşka konuşuyor. Halbuki çıkıp bütün mandacılığı reddeden anlayışı ortaya koymak varken, yarım ağız konuşmak bu ülkeye hiçbir şey kazandırmaz. İnsanlar dönüp senin dününe bakıyorlar. Dün ne demiştin Sayın Cumhurbaşkanı? 'Bağımsız bir ülkeyiz, bağımsız bir yargımız var, biz yargıya karışamayız. Papazı yargı tutuklamıştır. Ben burada, bu konumda olduğum müddetçe kimse papazı alamaz' demiştin. Sözün zaten yanlışlığı burada. Yargı hem bağımsız diyorsun, hem yargı adına konuşuyorsun.

"İstediğin kadar 'Türkiye'de yargı bağımsızdır' de"

Son zamanlarda yaptığı da aynı. 'Turpun büyüğü heybede' diyor, 'geldi gelecek' diyor, sonra yeni tutuklanmış bir belediye başkanı için 'o şöyle suç işledi, bunu yaptı, bunu etti' diye daha iddianame hazırlanmamışken, daha savcı suçlamazken, sen suçlamaya başlayınca elin adamı da diyor ki 'hani bağımsız yargı.' Sonra da sen istediğin kadar 'Türkiye'de yargı bağımsızdır' de.

Sayın Cumhurbaşkanı bu tavırlarıyla bu ülkeye kötülük ediyor. Devamlı iktidarda olmak için her türlü hileyi, yalanı bu millete yaşatmak neyin nesi? İki günlük dünya saltanatı için bu denli renkten renge girmeye, milleti aldatmaya değer mi? Ayıptır, ayıp. Milletin istikbali mi, kişilerin istikbali mi?"

" Suriye'nin kaos haline dönmesinden en çok etkilenen ülke Türkiye'dir"

Suriye'deki gelişmeleri de değerlendiren Çayır, "Suriye bizim iç işlerimizdir. Hükümetin bu konuda atacağı her adım siyaset üstüdür. Zira Suriye'nin kaos haline dönmesinden en çok etkilenen ülke Türkiye'dir. Bugüne kadar en çok bedel ödeyen ülke de Türkiye olmuştur. Bu açıdan atılacak adımlar, bizim sanki bir şehrimizde atılacak adımlar gibidir. Suriye'nin huzuru huzurumuz, Suriye'nin bütünlüğü bütünlüğümüz, Suriye'nin istikbali istikbalimizdir" diye konuştu.

" Ümit Özdağ'ın yedi yılla yargılanmasını kınıyorum"

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında açılan davaya da tepki gösteren Çayır, "70 gündür içeride bulunan bir siyasi lider var. Fikirlerine katılmış olsak bi noktada buluşur, aynı partide olurduk. Buna rağmen, mazlum konumunda olduğu için haksız yere tutulduğu için Ümit Özdağ'ın yedi yılla yargılanmasını kınıyorum. Bir şiddete başvurmuş mu? Hayır. Herhangi birini teşvik etmiş mi? Hayır. Bu ülkeye sevda duyan, bu ülkenin bekasını isteyen insanların umutları kırılamaz. Derhal serbest bırakılmalıdır. Kendisini de gidip ziyaret etmiştim" dedi.

"Bırakın gençleri düşüncelerini ifade etsinler"

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan protestolar nedeniyle tutuklanan gençlere ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, şunları kaydetti:

"Gençleri tutuklayan bir anlayışı reddediyoruz. En fazla ne yapmış olabilirler diye soruşturdum. Bunlar polise taş atmışlar mı? Polisi yaralamışlar mı? Hayır. Güya elebaşlarının isimlerini belirleyip tek tek toplamışlar. Şu an 300'e yakın genç içeride. Bunlar yanlış şeyler. Gençlere gözdağı verip 'sokağa çıkmayın, çıkarsanız sonunuz budur' demek yanlıştır. Milletin özgürlük alanlarını daraltmayın. Bırakın gençleri düşüncelerini ifade etsinler. Beyin göçüyle beraber gençlerimiz göç ediyor. Buna neden olan Sayın Cumhurbaşkanı'nın Türkiye'de uyguladığı siyaset ve siyasi anlayış."