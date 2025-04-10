Remzi Çayır'dan Sert Eleştiriler: 'Cumhurbaşkanı Kötülük Ediyor' - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Remzi Çayır'dan Sert Eleştiriler: 'Cumhurbaşkanı Kötülük Ediyor'

Geniş Video İzle

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, basın toplantısında Cumhurbaşkanı'nın tutumunu eleştirerek, iktidarın halkı aldatma çabalarına dikkat çekti ve Suriye'nin durumunu Türkiye ile ilişkilendirdiğini vurguladı. Ayrıca gençlerin tutuklanmasını ve Ümit Özdağ'ın yargılanmasını kınadı.

10.04.2025 15:38  Güncelleme: 16:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, "Sayın Cumhurbaşkanı bu tavırlarıyla bu ülkeye kötülük ediyor. Devamlı iktidarda olmak için her türlü hileyi, yalanı bu millete yaşatmak neyin nesi? İki günlük dünya saltanatı için bu denli renkten renge girmeye, milleti aldatmaya değer mi? Ayıptır, ayıp. Milletin istikbali mi, kişilerin istikbali mi" dedi.

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Çayır, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çayır, şunları söyledi:

"İktidar, yarım ağız konuşuyor. Muhalefet, bambaşka konuşuyor. Halbuki çıkıp bütün mandacılığı reddeden anlayışı ortaya koymak varken, yarım ağız konuşmak bu ülkeye hiçbir şey kazandırmaz. İnsanlar dönüp senin dününe bakıyorlar. Dün ne demiştin Sayın Cumhurbaşkanı? 'Bağımsız bir ülkeyiz, bağımsız bir yargımız var, biz yargıya karışamayız. Papazı yargı tutuklamıştır. Ben burada, bu konumda olduğum müddetçe kimse papazı alamaz' demiştin. Sözün zaten yanlışlığı burada. Yargı hem bağımsız diyorsun, hem yargı adına konuşuyorsun.

"İstediğin kadar 'Türkiye'de yargı bağımsızdır' de"

Son zamanlarda yaptığı da aynı. 'Turpun büyüğü heybede' diyor, 'geldi gelecek' diyor, sonra yeni tutuklanmış bir belediye başkanı için 'o şöyle suç işledi, bunu yaptı, bunu etti' diye daha iddianame hazırlanmamışken, daha savcı suçlamazken, sen suçlamaya başlayınca elin adamı da diyor ki 'hani bağımsız yargı.' Sonra da sen istediğin kadar 'Türkiye'de yargı bağımsızdır' de.

Sayın Cumhurbaşkanı bu tavırlarıyla bu ülkeye kötülük ediyor. Devamlı iktidarda olmak için her türlü hileyi, yalanı bu millete yaşatmak neyin nesi? İki günlük dünya saltanatı için bu denli renkten renge girmeye, milleti aldatmaya değer mi? Ayıptır, ayıp. Milletin istikbali mi, kişilerin istikbali mi?"

" Suriye'nin kaos haline dönmesinden en çok etkilenen ülke Türkiye'dir"

Suriye'deki gelişmeleri de değerlendiren Çayır, "Suriye bizim iç işlerimizdir. Hükümetin bu konuda atacağı her adım siyaset üstüdür. Zira Suriye'nin kaos haline dönmesinden en çok etkilenen ülke Türkiye'dir. Bugüne kadar en çok bedel ödeyen ülke de Türkiye olmuştur. Bu açıdan atılacak adımlar, bizim sanki bir şehrimizde atılacak adımlar gibidir. Suriye'nin huzuru huzurumuz, Suriye'nin bütünlüğü bütünlüğümüz, Suriye'nin istikbali istikbalimizdir" diye konuştu.

" Ümit Özdağ'ın yedi yılla yargılanmasını kınıyorum"

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında açılan davaya da tepki gösteren Çayır, "70 gündür içeride bulunan bir siyasi lider var. Fikirlerine katılmış olsak bi noktada buluşur, aynı partide olurduk. Buna rağmen, mazlum konumunda olduğu için haksız yere tutulduğu için Ümit Özdağ'ın yedi yılla yargılanmasını kınıyorum. Bir şiddete başvurmuş mu? Hayır. Herhangi birini teşvik etmiş mi? Hayır. Bu ülkeye sevda duyan, bu ülkenin bekasını isteyen insanların umutları kırılamaz. Derhal serbest bırakılmalıdır. Kendisini de gidip ziyaret etmiştim" dedi.

"Bırakın gençleri düşüncelerini ifade etsinler"

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan protestolar nedeniyle tutuklanan gençlere ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, şunları kaydetti:

"Gençleri tutuklayan bir anlayışı reddediyoruz. En fazla ne yapmış olabilirler diye soruşturdum. Bunlar polise taş atmışlar mı? Polisi yaralamışlar mı? Hayır. Güya elebaşlarının isimlerini belirleyip tek tek toplamışlar. Şu an 300'e yakın genç içeride. Bunlar yanlış şeyler. Gençlere gözdağı verip 'sokağa çıkmayın, çıkarsanız sonunuz budur' demek yanlıştır. Milletin özgürlük alanlarını daraltmayın. Bırakın gençleri düşüncelerini ifade etsinler. Beyin göçüyle beraber gençlerimiz göç ediyor. Buna neden olan Sayın Cumhurbaşkanı'nın Türkiye'de uyguladığı siyaset ve siyasi anlayış."

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: ANKA

Milli Yol Partisi, Dış Politika, Remzi Çayır, Ümit Özdağ, Politika, Türkiye, Suriye, Güncel, Dünya, Yargı, Son Dakika

Son Dakika Güncel Remzi Çayır'dan Sert Eleştiriler: 'Cumhurbaşkanı Kötülük Ediyor' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahçeli’nin sağlık durumuyla alay ettikten sonra tutuklanan astrolog Hilal Saraç, tahliye oldu Bahçeli'nin sağlık durumuyla alay ettikten sonra tutuklanan astrolog Hilal Saraç, tahliye oldu
Ev hapsi şartıyla tahliye edilen Mahir Polat’tan ilk açıklama Ev hapsi şartıyla tahliye edilen Mahir Polat'tan ilk açıklama
Sakarya’da 5 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin soruşturmada 3 kişi daha tutuklandı Sakarya'da 5 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin soruşturmada 3 kişi daha tutuklandı
ABD Başkanı Trump, Çin’e yönelik vergiyi yüzde 125’e yükseltti. ABD Başkanı Trump, Çin'e yönelik vergiyi yüzde 125'e yükseltti.
ABD, vergileri 90 gün askıya aldı ABD, vergileri 90 gün askıya aldı
Hakan Fidan: Suriye’de İsrail dahil başka bir ülke ile çatışmak istemiyoruz Hakan Fidan: Suriye'de İsrail dahil başka bir ülke ile çatışmak istemiyoruz
ABD’den doğrudan görüşmeler öncesinde İran’ın nükleer programına yaptırım ABD'den doğrudan görüşmeler öncesinde İran'ın nükleer programına yaptırım
Kulüp tarihinde bir ilk Ziraat Bankkart, CEV Kupası’nda şampiyon oldu Kulüp tarihinde bir ilk! Ziraat Bankkart, CEV Kupası'nda şampiyon oldu
Rapçi Massaka, yasa dışı bahis soruşturmasında tutuklandı Rapçi Massaka, yasa dışı bahis soruşturmasında tutuklandı
Almanya’da koalisyon hükümeti için anlaşma sağlandı Almanya'da koalisyon hükümeti için anlaşma sağlandı
Trump’ın vergi kararları sonrası ABD borsalarında çok sert yükseliş Trump'ın vergi kararları sonrası ABD borsalarında çok sert yükseliş

16:16 Eski Zorlu Holding CEO’su Cem Köksal için 5 yıl 3 aya kadar hapis talebi Eski Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal için 5 yıl 3 aya kadar hapis talebi
15:55 İBB protestoları sonrası tutuklanan 102 genç tahliye edildi İBB protestoları sonrası tutuklanan 102 genç tahliye edildi
14:09 Ahmet Minguzzi davası 8 Mayıs’a ertelendi Ahmet Minguzzi davası 8 Mayıs'a ertelendi
14:04 Türkiye’nin dev tavuk firmasına ait üründe ölümcül bakteri tespit edildi Türkiye'nin dev tavuk firmasına ait üründe ölümcül bakteri tespit edildi
13:13 13 yıl sonra bir ilk Erdoğan ile DEM Parti heyeti Beştepe’de bir araya geldi 13 yıl sonra bir ilk! Erdoğan ile DEM Parti heyeti Beştepe'de bir araya geldi
23:23 Özgür Özel bakanları hedef aldı: Bundan böyle ’sekreter’ olarak muamele edeceğiz Özgür Özel bakanları hedef aldı: Bundan böyle 'sekreter' olarak muamele edeceğiz
23:04 Birbirlerine girmişlerdi Saint-Maximin’den Mourinho itirafı Birbirlerine girmişlerdi! Saint-Maximin'den Mourinho itirafı
22:58 CHP’nin Olağanüstü Kurultayı’nın iptal için yapılan başvuru reddedildi CHP'nin Olağanüstü Kurultayı'nın iptal için yapılan başvuru reddedildi
22:55 AK Partili Dağ’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan CHP lideri Özel’e sert tepki: İç savaş istiyor AK Partili Dağ'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan CHP lideri Özel'e sert tepki: İç savaş istiyor
22:45 Netanyahu’dan skandal Türkiye tehdidi Netanyahu'dan skandal Türkiye tehdidi
22:37 Kerem ve Orkun, Portekiz Süper Ligi’nde haftanın 11’ine seçildi Kerem ve Orkun, Portekiz Süper Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi
22:08 19 yaşındaki genç anne çocuğuyla birlikte sırra kadem bastı 19 yaşındaki genç anne çocuğuyla birlikte sırra kadem bastı
21:53 Kedinin caminin asma tavanını yıkarak aşağı düştüğü anlar kamerada Kedinin caminin asma tavanını yıkarak aşağı düştüğü anlar kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2025 17:03:13. #7.12#
SON DAKİKA: Remzi Çayır'dan Sert Eleştiriler: 'Cumhurbaşkanı Kötülük Ediyor' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement