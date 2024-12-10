Reşadiye'de 30 Ton Patates Tohumu Dağıtıldı - Son Dakika
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Reşadiye'de 30 Ton Patates Tohumu Dağıtıldı

Reşadiye\'de 30 Ton Patates Tohumu Dağıtıldı

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde, 30 ton patates tohumu üreticilere dağıtıldı. Destekler ve AR-GE vurgusu yapıldı.

10.12.2024 14:47
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Tokat'ın Reşadiye ilçesinde üreticilere 30 ton patates tohumu dağıtıldı.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinden (TOGÜ) yapılan yazılı açıklamaya göre, Reşadiye Meslek Yüksekokulunda Tokat Valiliği İl Özel İdaresi desteğişye yürütülen projeler kapsamında "Tohumluk Patates Dağıtım Töreni" gerçekleştirildi.

Reşadiye Kaymakamı Ahmet Tan, buradaki konuşmasında, proje yürütücüsü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün iş birliğinin son derece önemli olduğunu belirterek, projeye destek veren kurumlara teşekkür etti.

TOGÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rüstem Cangi de üniversitelerin eğitim öğretim dışındaki görevlerinden birinin de AR-GE çalışmaları olduğuna işaret ederek, "Üniversite olarak AR-GE çıktılarının üretime ve ekonomiye kazandırılması konusunda önemli katkılar sağladık. Fakülte olarak 10 üründe milli çeşit geliştirdik. Tokat Valiliği ve Rektörlüğümüzün katkılarıyla 17 yıllık süreçte ıslah edilen patates çeşitlerinin üreticiyle buluşması, bizleri son derece mutlu etti. Proje ekibine, projeye destek veren Valiliğimiz, Belediyemiz ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüze katkıları için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

İl Genel Meclis Başkanı Ali İhsan Gürel de bütçenin dörtte birini tarım konusuna tahsis ettiklerine dikkati çekerek, bölge tarımının gelişmesi için üniversiteye desteklerinin süreceğini kaydetti.

Konuşmaların ardından üreticilere 30 ton patates tohumu dağıtıldı.

Kaynak: AA

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