Restoran Kazasında Bebeğin Ailesi Hukuk Mücadelesine Devam Ediyor - Son Dakika
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Restoran Kazasında Bebeğin Ailesi Hukuk Mücadelesine Devam Ediyor

09.06.2026 15:51
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İzmir'de kızgın tereyağı dökülen bebek için verilen ceza yetersiz bulunarak hukuk mücadelesi sürüyor.

İzmir'de geçen yıl bir restoranda üzerine kızgın tereyağı dökülmesi nedeniyle yaralanan 2 yaşındaki bebeğin ailesi, garson ve restoran müdürüne verilen adli para cezası kararının ardından hukuk mücadelesini sürdürecek.

Bornova ilçesinde 14 Eylül 2025'te ailesiyle restorana giden 2 yaşındaki Mercan Demirkol, döner servisi sırasında tavadan kızgın tereyağının üzerine dökülmesi sonucu yaralandı.

Vücudunun çeşitli bölgelerinde yanıklar oluşan bebek bir süre hastanede tedavi gördü.

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında restoranda garson olarak çalışan E.Y. (20) ile restoran müdürü E.C. (43) hakkında "taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan açılan davada 2 Haziran'da karar açıklandı.

İzmir 35. Asliye Ceza Mahkemesi kararında sanık E.Y'nin 7 bin 500 lira, restoran müdürü E.C'nin ise 11 bin 200 lira adli para cezasıyla cezalandırılmasına hükmedildi.

Mahkeme, her iki sanık hakkında da hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verdi.

Dosyada yer alan güvenlik kamerası kayıtlarında, garsonun içerisinde kızgın tereyağı bulunan tavayla masaya gelmesi, servis sırasında tereyağının masada oturan bebeğin üzerine dökülmesi ve yaşanan panik yer alıyor.

"Hukuki olarak bu işin peşini asla bırakmayacağız"

Ailenin avukatı Mehmet Danışman, AA muhabirine, verilen kararın kamu vicdanını tatmin etmekten uzak olduğunu söyledi.

Olayın basit bir iş kazası olmadığını ifade eden Danışman, şunları kaydetti:

"Karşımızda devasa bir restoran zinciri var. Gerekli iş güvenliği önlemlerini almayan, personeline kaynar yağ gibi tehlikeli bir servisin eğitimini vermeyen, çocuk denilecek yaştaki deneyimsiz personeli sahaya süren şirket. Ama davanın sanık rolünde bu markanın sahipleri ya da üst düzey yöneticileri yok. Onlar faturayı iki personele kesip, ellerini kollarını sallayarak dışarıda geziyorlar. Biz bu zincirleme ihmalin üstünün kapatılmasına izin vermeyeceğiz. Bir bebeğin canının yanmasının bedeli, asgari ücretle çalışan alt kadrodaki personelin üzerine yıkılarak ödenemez. Adaletin tam anlamıyla tecelli etmesi için kamuoyunun bu davayı yakından takip etmesini talep ediyoruz. Biz hukuki olarak bu işin peşini asla bırakmayacağız."

Danışman, ailenin hukuk mücadelesini sürdüreceğini belirterek, "Basit yargılama usulüyle verilen hükümle ilgili mahkemeye itiraz ettik. İzmir 35. Asliye Ceza Mahkemesine duruşma açılması talebinde bulunduk, şirketin üst düzey yöneticilerinin de yargılanması için İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına yapmış olduğumuz suç duyurusu neticesinde soruşturma devam etmektedir." dedi.

Kaynak: AA

Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Bebek, Hukuk, İzmir, Yaşam, Son Dakika

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