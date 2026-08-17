Restoran Sahibi Çocuğu Heimlich Manevrası ile Kurtardı

EYÜPSULTAN'da restoran sahibi, ailesi ile birlikte yemek yerken nefes borusuna yiyecek kaçan çocuğu, Heimlich manevrası ile kurtardı. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Akşemsettin Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'ndeki bir restoranda meydana geldi. İddiaya göre, ailesi ile birlikte yemek yiyen çocuğun nefes borusuna yiyecek kaçtı. Nefes almakta zorlanan çocuğu gören ailesi panik yaşarken, durumu fark eden restoran sahibi müdahale etti. İlk yardım eğitimi bulunan iş yeri sahibi, çocuğa Heimlich manevrası uyguladı. Kısa süren müdahalenin ardından çocuğun boğazındaki yemek parçası çıktı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen çocuğun kurtarılma anları, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.