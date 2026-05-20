Restoranın Maskotu: Abbas Kuzu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Restoranın Maskotu: Abbas Kuzu

Restoranın Maskotu: Abbas Kuzu
20.05.2026 09:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'daki restoran sahibi Ercan Yıldırım, büyüttüğü kuzu Abbas'la güçlü bir bağ kurdu.

TRABZON'da restoran işletmecisi Ercan Yıldırım'ın (52), kendisine hediye edilen ve besleyip, büyüterek 'Abbas' adını verdiği kuzusu, yanından ayrılmıyor. Sokakta yürürken kendisine eşlik eden 6 aylık kuzu 'Abbas'ın, iş yerinin maskotu haline geldiğini anlatan Yıldırım, "Beni annesi sanıyor, peşimden hiç ayrılmıyor. Burada büyüdü, müşterilerimiz de onu besledi. Onunla vakit geçirmek, çocuklara bile terapi gibi geliyor" dedi.

Yomra ilçesinde balık restoranı işleten Ercan Yıldırım'a, arkadaşı tarafından kuzu hediye edildi. Yıldırım, ikiz doğduğu ve annesinin yeterince bakamadığı için çelimsiz kaldığını gördüğü kuzuyu, işletmesinin yanında hazırladığı kulübede büyütmeye başladı. Yıldırım ve ailesi, zaman içerisinde güçlü bağ kurup, elleriyle özenle beslediği kuzuya 'Abbas' adını verdi. Restoranda müşterilere servis yaparken bile Yıldırım'ın peşinden ayrılmayan 6 aylık kuzu. işletmenin maskotu haline geldi. Sahibinin ardından sokaklarda yürüyen, değirmene yem almaya giderken dahi Yıldırım'a eşlik eden 'Abbas', müşterilerin yanı sıra çevredekilerin de ilgi odağı oldu.

'İŞLETMEMİZİN MASKOTU OLDU'

Havaların ısınmasıyla yaylaya göndermek zorunda kalacağı kuzusuyla ayrılacak oluşunun kendisini üzdüğünü söyleyen Ercan Yıldırım, "Ramazan ayından 1 ay önce bir arkadaşım bana kuzu hediye etti. İkizi varmış, annesi ona bakamayınca biraz zayıf kalmıştı. Benle bir güzel sütlerle besledim, büyüttüm. İşletmeme getirdim burada bakıyorum. Şu anda 6 aylık. Kurban Bayramı'ndan sonra da yaylaya gidecek. Bence burada da mutlu ama ona uygun olan bir doğa var ve daha mutlu olacak. İşletmemizin sembolü ve maskotu oldu. İnsanlar gelip seviyorlar. Abbas ile merhabalaşıyorlar. İyi de bir ortam oluşmuş oldu. Beni annesi sanıyor, peşimden hiç ayrılmıyor. Burada büyüdü, müşterilerimiz de onu besledi. Onunla vakit geçirmek, çocuklara bile terapi gibi geliyor. Abbas'ı görmek için buraya gelenler dahi var" diye konuştu.

'ÇOK ALIŞTIK, KUZU SEVGİSİ BAŞKAYMIŞ'

Kuzuya çok alıştığını ve severek baktığını belirten Yıldırım, "Nereye gidersek peşimden geliyor. Servis yaparken bile hemencecik yanımda bitiveriyor. Zaman zaman sokaklara çıkıyoruz. Değirmene yem almaya da gidiyoruz. Abbas sonuçta bir hayvan, ürkebilir diye sakınıyoruz. Gideceği için üzülüyoruz; çünkü ona alıştık. Hayvan sevmek iyi bir duygu; kuzu bakmak da güzel bir şey. Bizlere de değişiklik oldu. Herkes kedi köpek bakabilir ama bir kuzuyu büyütmek güzel. Görenler de şaşırıyor. Abbas ilgi çekiyor. Normalde işletmemin etrafındaki kedileri besliyordum. Kedileri de çok seviyorum. Evde bir kedim var ama bir Abbas'ım, kuzum yoktu. Arkadaşım hediye edince kuzu sevgisi çok başka geldi. Nasıl ayrılacağız bilemiyoruz. Ellerimde büyüttüm. 'Biberonla onu yedirince doymuş mudur?' diye düşünüyordum. Zamanla yem yemeye başladı. Bir kuzuyu ellerinle yedirmek başka bir duygu. Herkesin yaşamasını isterim. Bana çok alıştı. Bayağı akıllı bir kuzu ve çok güzel" dedi.

'CANIMIZ, CİĞERİMİZ OLDU'

Yıldırım'ın eşi Dilek Yıldırım da sıcak hava nedeniyle Kurban Bayramı'nın ardından geçici olarak yaylaya gönderilecek olan kuzularından ayrılacakları için üzüldüklerini söyledi. Dilek Yıldırım, "'Kedinin, köpeğin olduğu yerde kuzu neden olmasın' dedik. İşletmemizin maskotu oldu. Gelenler de onu çok seviyor; canımız, ciğerimiz oldu. Yayla zamanı geldi, hava sıcak olacağı için buralarda duramaz. Yayla dönüşü yine yanımıza alacağız onu. Gideceği için üzülüyorum. İsmini 'Abbas' koyduk, daha sonra dişi olduğunu anladık ama ismini değiştirmedik. Böyle de sevildi. Eşime de teşekkür ediyorum hayvan sevgisi olduğu için. Herkes onu çok benimsedi. Bakabileceğimiz hayvanlar olsun yine bakarız, yeter ki dost olsun, can olsun" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Restoranın Maskotu: Abbas Kuzu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Karadeniz’i aratmayan görüntü Gören şaşıp kalıyor Karadeniz'i aratmayan görüntü! Gören şaşıp kalıyor
Herkes ekran başına UEFA Avrupa Ligi finali şifresiz kanalda Herkes ekran başına UEFA Avrupa Ligi finali şifresiz kanalda
TFF’den Kayserispor’un çağrısına yanıt: Böyle bir karar bizi geriye götürür TFF'den Kayserispor'un çağrısına yanıt: Böyle bir karar bizi geriye götürür
Bakan Gürlek’ten Rasim Ozan Kütahyalı açıklaması Suçlamaları tek tek saydı Bakan Gürlek'ten Rasim Ozan Kütahyalı açıklaması! Suçlamaları tek tek saydı
Oğuzhan Koç milli takım marşı yarışını tiye aldı: Kupayı verin hemen Oğuzhan Koç milli takım marşı yarışını tiye aldı: Kupayı verin hemen
48 suç kaydı olan hırsız çarşaflı kıyafetle yakalandı 48 suç kaydı olan hırsız çarşaflı kıyafetle yakalandı
Mersin’de katledilen 5 kişi toprağa verildi Gözyaşları sel oldu Mersin'de katledilen 5 kişi toprağa verildi! Gözyaşları sel oldu
Sosyal medyada 15 yaş sınırı ne zaman uygulanacak Bakan Göktaş açıkladı Sosyal medyada 15 yaş sınırı ne zaman uygulanacak? Bakan Göktaş açıkladı
Mango’nun kurucusu İsak Andiç’in ölümünde oğlu gözaltında Mango'nun kurucusu İsak Andiç'in ölümünde oğlu gözaltında
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 19 Mayıs mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı
Devlet Bahçeli’den binlerce gence Terörsüz Türkiye mesajı: Kardeşlik bağlarınız sağlam olsun Devlet Bahçeli'den binlerce gence Terörsüz Türkiye mesajı: Kardeşlik bağlarınız sağlam olsun

09:41
Acun Ilıcalı’nın yıldızına tarihi maç öncesi kötü haber Dünyası başına yıkıldı
Acun Ilıcalı'nın yıldızına tarihi maç öncesi kötü haber! Dünyası başına yıkıldı
09:36
Süper Lig devinin yıldızına şok 163 kilometre hız yapmanın bedelini fena ödedi
Süper Lig devinin yıldızına şok! 163 kilometre hız yapmanın bedelini fena ödedi
09:32
Malatya’daki deprem anı kamerada Herkes kendini sokağa attı
Malatya'daki deprem anı kamerada! Herkes kendini sokağa attı
09:27
Neymar’ı tuvaletini yaparken yakaladılar
Neymar'ı tuvaletini yaparken yakaladılar
09:11
Karar resmen iletildi Fenerbahçe’de beklenen son
Karar resmen iletildi! Fenerbahçe'de beklenen son
09:10
Ferdi Kadıoğlu, Brighton’da sezonun oyuncusu seçildi
Ferdi Kadıoğlu, Brighton'da sezonun oyuncusu seçildi
09:08
Malatya’da 5.6 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 5.6 büyüklüğünde deprem
09:06
Okan Buruk, Fenerbahçe’nin eski yıldızını aradı Galatasaray’a gel
Okan Buruk, Fenerbahçe'nin eski yıldızını aradı! Galatasaray'a gel
09:03
Şi’den Trump’a üstü kapalı gönderme Putin’i kırmızı halıyla karşıladı
Şi'den Trump'a üstü kapalı gönderme! Putin'i kırmızı halıyla karşıladı
07:59
Almus Barajı’nda doluluk yüzde 100’e ulaştı, 33 yıl sonra bir ilk yaşanacak
Almus Barajı'nda doluluk yüzde 100'e ulaştı, 33 yıl sonra bir ilk yaşanacak
07:39
Çin üniforması giydirdiler Hint ordusundan dikkat çeken tatbikat
Çin üniforması giydirdiler! Hint ordusundan dikkat çeken tatbikat
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2026 09:55:36. #7.13#
SON DAKİKA: Restoranın Maskotu: Abbas Kuzu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.