Restoranın Maskotu: Kuzu Abbas - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Restoranın Maskotu: Kuzu Abbas

20.05.2026 10:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'da Ercan Yıldırım'ın kuzu Abbas, restoranın maskotu oldu ve müşterilere terapi gibi geliyor.

TRABZON'da restoran işletmecisi Ercan Yıldırım'ın (52), kendisine hediye edilen ve besleyip, büyüterek 'Abbas' adını verdiği kuzusu, yanından ayrılmıyor. Sokakta yürürken kendisine eşlik eden 6 aylık kuzu 'Abbas'ın, iş yerinin maskotu haline geldiğini anlatan Yıldırım, "Beni annesi sanıyor, peşimden hiç ayrılmıyor. Burada büyüdü, müşterilerimiz de onu besledi. Onunla vakit geçirmek, çocuklara bile terapi gibi geliyor" dedi.

Yomra ilçesinde balık restoranı işleten Ercan Yıldırım'a, arkadaşı tarafından kuzu hediye edildi. Yıldırım, ikiz doğduğu ve annesinin yeterince bakamadığı için çelimsiz kaldığını gördüğü kuzuyu, işletmesinin yanında hazırladığı kulübede büyütmeye başladı. Yıldırım ve ailesi, zaman içerisinde güçlü bağ kurup, elleriyle özenle beslediği kuzuya 'Abbas' adını verdi. Restoranda müşterilere servis yaparken bile Yıldırım'ın peşinden ayrılmayan 6 aylık kuzu. işletmenin maskotu haline geldi. Sahibinin ardından sokaklarda yürüyen, değirmene yem almaya giderken dahi Yıldırım'a eşlik eden 'Abbas', müşterilerin yanı sıra çevredekilerin de ilgi odağı oldu.

'İŞLETMEMİZİN MASKOTU OLDU'

Havaların ısınmasıyla yaylaya göndermek zorunda kalacağı kuzusuyla ayrılacak oluşunun kendisini üzdüğünü söyleyen Ercan Yıldırım, "Ramazan ayından 1 ay önce bir arkadaşım bana kuzu hediye etti. İkizi varmış, annesi ona bakamayınca biraz zayıf kalmıştı. Benle bir güzel sütlerle besledim, büyüttüm. İşletmeme getirdim burada bakıyorum. Şu anda 6 aylık. Kurban Bayramı'ndan sonra da yaylaya gidecek. Bence burada da mutlu ama ona uygun olan bir doğa var ve daha mutlu olacak. İşletmemizin sembolü ve maskotu oldu. İnsanlar gelip seviyorlar. Abbas ile merhabalaşıyorlar. İyi de bir ortam oluşmuş oldu. Beni annesi sanıyor, peşimden hiç ayrılmıyor. Burada büyüdü, müşterilerimiz de onu besledi. Onunla vakit geçirmek, çocuklara bile terapi gibi geliyor. Abbas'ı görmek için buraya gelenler dahi var" diye konuştu.

'ÇOK ALIŞTIK, KUZU SEVGİSİ BAŞKAYMIŞ'

Kuzuya çok alıştığını ve severek baktığını belirten Yıldırım, "Nereye gidersek peşimden geliyor. Servis yaparken bile hemencecik yanımda bitiveriyor. Zaman zaman sokaklara çıkıyoruz. Değirmene yem almaya da gidiyoruz. Abbas sonuçta bir hayvan, ürkebilir diye sakınıyoruz. Gideceği için üzülüyoruz; çünkü ona alıştık. Hayvan sevmek iyi bir duygu; kuzu bakmak da güzel bir şey. Bizlere de değişiklik oldu. Herkes kedi köpek bakabilir ama bir kuzuyu büyütmek güzel. Görenler de şaşırıyor. Abbas ilgi çekiyor. Normalde işletmemin etrafındaki kedileri besliyordum. Kedileri de çok seviyorum. Evde bir kedim var ama bir Abbas'ım, kuzum yoktu. Arkadaşım hediye edince kuzu sevgisi çok başka geldi. Nasıl ayrılacağız bilemiyoruz. Ellerimde büyüttüm. 'Biberonla onu yedirince doymuş mudur?' diye düşünüyordum. Zamanla yem yemeye başladı. Bir kuzuyu ellerinle yedirmek başka bir duygu. Herkesin yaşamasını isterim. Bana çok alıştı. Bayağı akıllı bir kuzu ve çok güzel" dedi.

'CANIMIZ, CİĞERİMİZ OLDU'

Yıldırım'ın eşi Dilek Yıldırım da sıcak hava nedeniyle Kurban Bayramı'nın ardından geçici olarak yaylaya gönderilecek olan kuzularından ayrılacakları için üzüldüklerini söyledi. Dilek Yıldırım, "'Kedinin, köpeğin olduğu yerde kuzu neden olmasın' dedik. İşletmemizin maskotu oldu. Gelenler de onu çok seviyor; canımız, ciğerimiz oldu. Yayla zamanı geldi, hava sıcak olacağı için buralarda duramaz. Yayla dönüşü yine yanımıza alacağız onu. Gideceği için üzülüyorum. İsmini 'Abbas' koyduk, daha sonra dişi olduğunu anladık ama ismini değiştirmedik. Böyle de sevildi. Eşime de teşekkür ediyorum hayvan sevgisi olduğu için. Herkes onu çok benimsedi. Bakabileceğimiz hayvanlar olsun yine bakarız, yeter ki dost olsun, can olsun" diye konuştu.

HABER-KAMERA: Selçuk BAŞAR-Efnan KÖSE/TRABZON,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hayvanlar, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Restoranın Maskotu: Kuzu Abbas - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
19 Mayıs töreninde çelenk gerginliği Yazıyı kaldırınca müdahale geldi 19 Mayıs töreninde çelenk gerginliği! Yazıyı kaldırınca müdahale geldi
Tanju Özcan’ın yatta eğlendiği sarışın kadının kim olduğu belli oldu İfade verdi Tanju Özcan’ın yatta eğlendiği sarışın kadının kim olduğu belli oldu! İfade verdi
6 kişiyi öldüren katilin bulunduğu anı adım adım anlattı: Etrafı sarılınca... 6 kişiyi öldüren katilin bulunduğu anı adım adım anlattı: Etrafı sarılınca...
Ekmek almaya çıktı, durakta oturur vaziyette ölü bulundu Ekmek almaya çıktı, durakta oturur vaziyette ölü bulundu
Hakan Safi büyük oynuyor Ünlü hocayla görüştü, Fenerbahçe’ye getirecek Hakan Safi büyük oynuyor! Ünlü hocayla görüştü, Fenerbahçe'ye getirecek
İsrail, Sumud Filosu’na yine saldırdı İşte o anlar İsrail, Sumud Filosu'na yine saldırdı! İşte o anlar
Yıldız futbolcuya şok Maçın ortasında kalçası açıldı Yıldız futbolcuya şok! Maçın ortasında kalçası açıldı
Okan Buruk Icardi’yi sildi: Gönderin gitsin Okan Buruk Icardi'yi sildi: Gönderin gitsin
Reha Muhtar’ın son halini gören inanamıyor Reha Muhtar'ın son halini gören inanamıyor

11:07
MSB NATO’ya sundu Türkiye’den kritik askeri yakıt hamlesi
MSB NATO'ya sundu! Türkiye'den kritik askeri yakıt hamlesi
10:57
Aziz Yıldırım çıldırdı İki yıldız golcü birden getiriyor
Aziz Yıldırım çıldırdı! İki yıldız golcü birden getiriyor
10:46
Şener Üşümezsoy, Malatya depremini 2 hafta önce bilmiş Dikkat çeken uyarı
Şener Üşümezsoy, Malatya depremini 2 hafta önce bilmiş! Dikkat çeken uyarı
10:15
Malatya’da eğitime 1 gün ara verildi
Malatya'da eğitime 1 gün ara verildi
10:11
Babasının sözleri aşiretleri sokağa döktü Tepkiler büyüyünce özür diledi
Babasının sözleri aşiretleri sokağa döktü! Tepkiler büyüyünce özür diledi
10:03
Fenerbahçe’ye süper kaleci Ederson’u tarihe gömecek
Fenerbahçe'ye süper kaleci! Ederson'u tarihe gömecek
09:58
Takımın başına geçecek mi Arda Turan’dan Beşiktaş’a cevap
Takımın başına geçecek mi? Arda Turan'dan Beşiktaş'a cevap
09:08
Malatya’da 5.6 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 5.6 büyüklüğünde deprem
09:06
Okan Buruk, Fenerbahçe’nin eski yıldızını aradı Galatasaray’a gel
Okan Buruk, Fenerbahçe'nin eski yıldızını aradı! Galatasaray'a gel
09:03
Şi’den Trump’a üstü kapalı gönderme Putin’i kırmızı halıyla karşıladı
Şi'den Trump'a üstü kapalı gönderme! Putin'i kırmızı halıyla karşıladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2026 11:44:22. #7.13#
SON DAKİKA: Restoranın Maskotu: Kuzu Abbas - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.