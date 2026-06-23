Restoranın ortasında namaz kıldı! Görüntü kullanıcıları ikiye böldü - Son Dakika
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Restoranın ortasında namaz kıldı! Görüntü kullanıcıları ikiye böldü

23.06.2026 10:31
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Monako'da bir restoranda yaşanan olay tartışma yarattı. İddiaya göre restoranın ortasında namaz kılmaya başlayan bir müşteriden mekan müdürü ayrılmasını istedi, ancak müşteri bir Müslüman olarak istediği yerde ibadet edebileceğini savunarak talebi reddetti. Kullanıcılar yaşananları iki farklı şekilde değerlendirdi.

Monakco'da bir restoranda yaşandığı öne sürülen olay, farklı görüşleri karşı karşıya getirdi. İddiaya göre restorana gelen bir müşteri, mekanın ortasına serdiği örtü üzerinde namaz kılmaya başladı.

Durumu fark eden restoran müdürü ise müşteriye yaklaşarak nazik bir şekilde ibadetini sonlandırmasını ve restorandan ayrılmasını talep etti.

Restoranın ortasında namaz kıldı! Görüntü kullanıcıları ikiye böldü

"İSTEDİĞİM YERDE İBADET EDEBİLİRİM" 

İddiaya göre müşteri, talebi kabul etmedi ve bir Müslüman olarak dilediği yerde dua edip ibadet edebileceğini söyledi. Yaşanan diyalog kısa sürede tartışma konusu olurken, olayla ilgili görüntü ve paylaşımlar geniş yankı uyandırdı.

Restoranın ortasında namaz kıldı! Görüntü kullanıcıları ikiye böldü

GÖRÜŞLER İKİYE BÖLÜNDÜ

Olayın ardından kamuoyunda farklı değerlendirmeler yapıldı. Bir kesim, ibadetin her yerde yapılabileceğini ve kişinin inanç özgürlüğünün korunması gerektiğini savundu.

Restoranın ortasında namaz kıldı! Görüntü kullanıcıları ikiye böldü

Diğer kesim ise restoran gibi ortak kullanım alanlarında ibadet için daha uygun mekanların tercih edilmesi gerektiğini belirterek, ibadetlerin kamusal alanlarda gösteriye dönüşmemesi gerektiği yönünde görüş bildirdi.

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Son Dakika Güncel Restoranın ortasında namaz kıldı! Görüntü kullanıcıları ikiye böldü - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Mehmet Akın Mehmet Akın:
    amacı shov yapmak değilde ibadet olanın yapması gereken bu değil 2 0 Yanıtla
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