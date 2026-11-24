CUMHURBAŞKANLIĞI Milli Saraylar Başkanlığı tarafından ihya ve restorasyon çalışmaları 2023 yılından bu yana devam eden Edirne Sarayı'nın son halinin dron görüntüleri, sanal medya hesabından paylaşıldı.

Osmanlı Padişahı 2'nci Murad döneminde 1450 yılında yapımına başlanan ve Fatih Sultan Mehmet döneminde tamamlanan Edirne Sarayı, savaş, deprem ve yangınlar sonucu tahribata uğrayarak yıkıldı. Cihannüma Kasrı, Adalet Kasrı, Kum Kasrı, hamam, mutfak ve saray giriş kapısının bir bölümü her şeye rağmen günümüze kadar ulaştı. Ayakta kalan yapılar ile kaybolan diğer kısımların ayağa kaldırılması için Kültür ve Turizm Bakanlığı, Edirne Valiliği ve Trakya Üniversitesi, alanda yaklaşık 15 yıl önce ortak kazı ve restorasyon çalışması başlattı. Çalışmalar sonrası mutfak ve hamam restore edildi. Daha önce Trakya Üniversitesi tarafından yapılan kazı çalışmaları, 18 Ekim 2022'de Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar Başkanlığı'na devredildi. Milli Saraylar Başkanlığı tarafından 2023'ün Ocak ayında oluşturulan 5 yıllık master plan çerçevesinde tarihi saray alanında ihya ve restorasyon çalışmalarına start verildi. Master planının yarısı tamamlanan tarihi yapıda ihya ve restorasyon çalışmalarında; sarayın Cihannüma Kasrı'ndan sur duvarlarına, Arz Odası'ndan Mahmudiye Kışlası'na uzanan alanında büyük dönüşüm gerçekleştirildi.

AÇILIŞ EKİM 2027'DE

Konuyla ilgili 26 Ekim'de açıklama yapan AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Milli Saraylar Bilim ve Değerlendirme Kurulu rehberliğinde mimar, mühendis, restoratör ve uzmanlardan oluşan ekipler tarafından yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Edirne Sarayı projesinin kent için en önemli projelerden birisi olduğunu dile getiren Aksal, 2027 yılının Ekim ayında Edirne Sarayı'nın açılışının gerçekleştirileceğini belirtti.

'ŞEHRİN KÜLTÜREL VE TARİHİ ZENGİNLİĞİNE DEĞER KATACAK'

Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar Başkanlığı, resmi sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Edirne Sarayı'nın güncel görüntülerini paylaştı. Dronla görüntülenen sarayda, Cihannüma Kasrı ve çevresindeki yapılan çalışmalar görüntülendi. Paylaşımda, Edirne Sarayı'nın şehrin kültürel ve tarihi zenginliğine değer katacağı belirtilerek, "Osmanlı'nın ihtişamlı miraslarından Edirne Sarayı, şehrimizin tarihi ve kültürel zenginliğine değer katarak gelecek nesillere aktarılmaya hazırlanıyor. Edirne Sarayı'nın yeniden ihyası ve bu önemli kültürel mirasın geleceğe taşınmasına vesile olan Milli Saraylar Başkanlığımıza ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı sunuyoruz" ifadeleri kullanıldı.