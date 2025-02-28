Reunion Adası'nda Garance Kasırgası Can Aldı

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Fransa'nın Hint Okyanusu'ndaki kolonisi Reunion Adası'nda Garance Kasırgası nedeniyle 3 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Reunion Valiliğinin X hesabından yapılan açıklamaya göre, Garance Kasırgası, adada hayatı olumsuz etkiliyor.

Adada kasırga nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti.

Reunion'da 182 bin haneye elektrik, 171 bin haneye su, 134 bin haneye de internet sağlanamıyor.

Kasırga riski nedeniyle adada ilan edilen kırmızı alarm devam ediyor.