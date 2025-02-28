Fransa'nın Hint Okyanusu'ndaki kolonisi Reunion Adası'nda Garance Kasırgası nedeniyle 3 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Reunion Valiliğinin X hesabından yapılan açıklamaya göre, Garance Kasırgası, adada hayatı olumsuz etkiliyor.
Adada kasırga nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti.
Reunion'da 182 bin haneye elektrik, 171 bin haneye su, 134 bin haneye de internet sağlanamıyor.
Kasırga riski nedeniyle adada ilan edilen kırmızı alarm devam ediyor.
Son Dakika › Güncel › Reunion Adası'nda Garance Kasırgası Can Aldı - Son Dakika
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