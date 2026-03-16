Reyhanlı\'da Kaza: Sürücü Hayatını Kaybetti

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Suriye uyruklu Fuat Alassid'in (22) kullandığı 31 SAA 345 plakalı otomobil, Antakya-Reyhanlı kara yolunda kontrolden çıkıp elektrik direğine çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan sürücü, ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkarılıp ambulansla Reyhanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Alassid'in cenazesi, morga konuldu.
