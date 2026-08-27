Reyhanlı'da market yangını söndürüldü
Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki bir markette çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir markette çıkan yangın söndürüldü.
Pınarbaşı Mahallesi'ndeki markette henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü, markette hasar oluştu.
Kaynak: AA
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