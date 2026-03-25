Reyhanlı\'da Sel: Kurtarma Çalışmaları Başladı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde sağanak nedeniyle evlerinde mahsur kalanlar, belediye ekiplerince kurtarıldı.
İlçede öğle saatlerinde başlayan sağanak, ilerleyen saatlerde etkisini artırdı.
Yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.
Reyhanlı Belediyesi ekipleri, sağanak nedeniyle evlerinde mahsur kalanları kurtardı.
Ekipler, sağanaktan etkilenen ev ve iş yerlerinde tahliye çalışması başlattı.
