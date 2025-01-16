Reyhanlı\'da Silahlı Saldırı: 1 Tutuklama

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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bayır Mahallesi'nde 10 Ocak'ta taziyeye giden 2 kişinin motosikletli ve maskeli şüphelilerin silahlı saldırısı sonucu yaralanmasıyla soruşturmasını sürdürdü.

Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, motosikleti kullanan şüphelinin O.A. taziye evine ateş eden zanlının ise İ.Y. olduğunu belirledi.

Ekipler, olayı azmettirenin M.S, şüphelilerin saklanmasına yardım edenin de C.H.A. olduğunu tespit etti.

Düzenlenen operasyonla O.A. ve C.H.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan O.A. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, C.H.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polis, M.S. ve İ.Y'nin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan saldırıda yaralanan Mehmet Ş. ve Mehmet Ş'nin hastanedeki tedavileri devam ediyor.

Olay

Reyhanlı ilçesi Bayır Mahallesi'nde 10 Ocak'ta yaşamını yitiren Mahmut Yapıcı'nın ailesine taziye için giden amca çocukları Mehmet Ş. ve Mehmet Ş. evin önünde bulundukları sırada motosikletli ve maskeli 2 kişinin silahlı saldırısı sonucu yaralanmıştı.