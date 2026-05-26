Reyhanlı'da Tehdit Eden Sürücüye Ceza - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Reyhanlı'da Tehdit Eden Sürücüye Ceza

Reyhanlı\'da Tehdit Eden Sürücüye Ceza
26.05.2026 12:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Reyhanlı'da trafikte yol kesen kamyonet sürücüsüne 180 bin lira ceza kesildi, ehliyeti alındı.

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde trafikte yol kesip sopayla tartıştığı sürücüyü tehdit eden kamyonet sürücüsü F.B.A.'ya 180 bin lira ceza kesildi, ehliyetine de el konuldu.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Antakya-Reyhanlı yolu üzerinde meydana geldi. Kamyonet sürücüsü F.B.A., ile otomobil sürücüsü arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Otomobilin önünde durup yolu kesen F.B.A., araçtan sopa alıp indi. Kamyonetten inen arkadaşı ile birlikte otomobilin yanına gelen F.B.A. camlara vurdu. Otomobil sürücüsü, manevra yaparak bölgeden uzaklaştı. Bu sırada otomobilde bulunan bir kişi de o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Görüntülerin yayınlanması üzerine Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kamyonet sürücüsü F.B.A.'nın kimliğini tespit ederek yasal işlem yaptı. F.B.A'ya 'Trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek' suçundan 180 bin lira idari para cezası uygulanırken, ehliyetine de 60 gün süreyle el konuldu.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Ceza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Reyhanlı'da Tehdit Eden Sürücüye Ceza - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Siyasi parti liderlerinin Kurban Bayramı programı belli oldu Siyasi parti liderlerinin Kurban Bayramı programı belli oldu
Fenerbahçe ile anılan Farioli kararını verdi Fenerbahçe ile anılan Farioli kararını verdi
Koca kulüp başkanını yumruklayıp üstünü başını yırttılar Koca kulüp başkanını yumruklayıp üstünü başını yırttılar
Kılıçdaroğlu cephesinde deprem İki milletvekili teklifi reddetti Kılıçdaroğlu cephesinde deprem! İki milletvekili teklifi reddetti
Yüksekova’da 6 metrelik kar tünelleri: İş makinesi içinde kayboldu Yüksekova'da 6 metrelik kar tünelleri: İş makinesi içinde kayboldu
Korkunç olay Sırtına saplanan demirle hastaneye kaldırıldı Korkunç olay! Sırtına saplanan demirle hastaneye kaldırıldı

12:33
Güzelbahçe Belediyesi soruşturmasında çarpıcı detaylar: Sahte fotoğraflarla ruhsat skandalı
Güzelbahçe Belediyesi soruşturmasında çarpıcı detaylar: Sahte fotoğraflarla ruhsat skandalı
12:32
Özgür Özel’in mitingi öncesi Cumhuriyet Meydanı karıştı Kalabalığa TOMA’lı müdahale
Özgür Özel'in mitingi öncesi Cumhuriyet Meydanı karıştı! Kalabalığa TOMA'lı müdahale
11:50
Survivor Seren Ay: Sercan, Beyza ile evlenmeyi düşünüyordu
Survivor Seren Ay: Sercan, Beyza ile evlenmeyi düşünüyordu
11:44
Kılıçdaroğlu dilekçe verdi, CHP’de eski Parti Meclisi göreve dönüyor
Kılıçdaroğlu dilekçe verdi, CHP'de eski Parti Meclisi göreve dönüyor
11:03
İçişleri Bakanı Çiftçi’den CHP açıklaması: Polis müdahalesi Kılıçdaroğlu yönetiminin talebiyle yapıldı
İçişleri Bakanı Çiftçi'den CHP açıklaması: Polis müdahalesi Kılıçdaroğlu yönetiminin talebiyle yapıldı
09:53
Kılıçdaroğlu, Ali Mahir Başarır’ın üstünü çizdi: Sadece onu affetmem
Kılıçdaroğlu, Ali Mahir Başarır'ın üstünü çizdi: Sadece onu affetmem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2026 13:10:40. #7.13#
SON DAKİKA: Reyhanlı'da Tehdit Eden Sürücüye Ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.