Reyhanlı'da Tırda 17 Tabanca Ele Geçirildi, Sürücü Tutuklandı
Suriye'den Türkiye'ye giren tırda 17 tabanca bulundu, sürücü tutuklandı.
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde durduran tır ve dorsesinde 17 tabanca ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye'den Cilvegözü Sınır Kapısı üzerinden ülkeye giriş yapan A.Y'nin kullandığı tırı şüphe üzerine durdurdu.
Tır ve dorsede yapılan aramada 17 tabanca ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Y. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA
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