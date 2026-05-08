Reyhanlı, Genç Lig'de Şampiyon Oldu

08.05.2026 10:13
TÜGVA tarafından düzenlenen turnuvanın finalinde Reyhanlı, Arsuz'u penaltılarla yendi.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından düzenlenen Genç Lig Futbol Turnuvası Hatay finalinde şampiyonluğu Reyhanlı ekibi kazandı.

Kırıkhan İlçe Stadı'nda oynanan final müsabakasında Arsuz ile Reyhanlı takımları karşı karşıya geldi.

Normal süresi 6-6 beraberlikle tamamlanan mücadelede Reyhanlı ekibi, penaltı atışları sonucunda Hatay şampiyonu oldu.

TÜGVA Hatay İl Başkanı Mehmet Emin Sağanak, AA muhabirine, turnuvanın Hatay genelindeki tüm ilçelerin katılımıyla gerçekleştirildiğini söyledi.

Hatay şampiyonu Reyhanlı takımına bölge finallerinde başarılar dileyen Sağanak, "Çok sayıda takımın katıldığı turnuvada önce ilçe finalleri ardından il finali oynandı. Güzel ve çekişmeli müsabakalar izledik." diye konuştu.

Karşılaşmayı Kırıkhan Kaymakamı Ayhan Akpay, Kırıkhan Belediye Başkanı Ömer Erdal Çelik, ilçe protokolü ve vatandaşlar takip etti.

Kaynak: AA

