Reyhanlı saldırısında 3 sanığa 53 kez ağırlaştırılmış müebbet - Son Dakika
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Reyhanlı saldırısında 3 sanığa 53 kez ağırlaştırılmış müebbet

06.06.2026 15:19
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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te düzenlenen, 53 kişinin yaşamını yitirdiği bombalı saldırılarla ilgili 6 sanıktan 3'üne verilen 53 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 3 bin 921 yıl hapis cezası, yakınlarını kaybeden aileleri memnun etti.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te düzenlenen, 53 kişinin yaşamını yitirdiği bombalı saldırılarla ilgili 6 sanıktan 3'üne verilen 53 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 3 bin 921 yıl hapis cezası, yakınlarını kaybeden aileleri memnun etti.

Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesinde dün görülen duruşmada, sanıklar Memet Gezer, Temir Dükancı ve Cengiz Sertel'e "devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak" suçundan bir kez, 5'i çocuk 52 kişiyi öldürmek suçundan da 52 kez olmak üzere toplamda 53 kez "ağırlaştırılmış müebbet" hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme heyetince sanıklara ayrıca, 28'i çocuk 130 kişiyi "öldürmeye teşebbüs" suçundan 2 bin 600 yıl, terör örgütü faaliyeti kapsamında "izinsiz patlayıcı bulundurmak" suçundan 13 yıl 4 ay, mağdurlara yönelik "duyu organları zarar görecek şekilde yaralama" suçundan 13 yıl 6 ay, bir kadının çocuk düşürmesine yol açacak şekilde yaralanması suçundan 20 yıl 3 ay, 3 kişiye yönelik "basit yaralama" suçundan 20 yıl 3 ay, 134 mağdura yönelik "mala zarar verme" suçundan bin 206 yıl, Reyhanlı'daki Emniyet Müdürlüğü, belediye, PTT ve notere verilen zarar dolayısıyla da "kamu malına zarar vermek" suçundan 48 yıl olmak üzere toplam 3 bin 921 yıl hapis cezası verildi.

Kararın ardından saldırılarda hayatını kaybedenlerin yakınları, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki 11 Mayıs Şehitler Derneğinde bir araya geldi.

Saldırıda oğlu Oğulcan Tuna'yı kaybeden 11 Mayıs Şehitler Derneği Başkanı Ahmet Tuna, gazetecilere, saldırının ardından devletin yürüttüğü özverili çalışmalar sayesinde faillerin tek tek yakalanarak yargı önüne çıkarıldığını söyledi.

Yaklaşık 13 yıldır davayı yakından takip ettiklerini belirten Tuna, açıklanan kararın ailelerin yüreğine su serptiğini dile getirdi.

Mahkeme heyetine teşekkür eden Tuna, "Dün bizler hem ağladık hem güldük hem de sevincimizden zılgıt çaldık. Gerçekten mahkeme heyetine çok teşekkür ediyoruz. Adalet yerini buldu. Bizim için büyük bir karardı, çok mutluyuz." dedi.

Saldırıda oğlu Halil Erdemci'yi kaybeden Medine Erdemci de sanıklara verilen kararı sevinçle karşıladıklarını ifade etti.

Kararın kendilerini bir nebze olsun rahatlattığını belirten Erdemci, "Karara çok mutlu olduk ve sevindik. Bir nebze olsun yüreğimize su serpildi. Evlatlarımızın katilleri en ağır cezayla cezalandırıldı. Dileriz dışarıdakilerde yakalansın, onlar da aynı cezayı alsın. Evlatlarımızı geri getiremeyiz ama onlar da gerekli cezayı alırsa bir anne olarak mutlu olurum." diye konuştu.

Saldırıda oğlu Mehmet Koray Cüneydioğlu'nu kaybeden Saraç Cüneydioğlu ise aradan geçen yıllara rağmen yaşadıkları acının ilk günkü gibi taze olduğunu dile getirdi.

Devletin saldırıda yakınlarını kaybeden aileleri yalnız bırakmadığını vurgulayan Cüneydioğlu, "Adalet yerini buldu. Her yakalanana müebbet verildi. Bir nebze de olsa içimiz soğumuştur ama içimizdeki acı ve kor devam ediyor." ifadesini kullandı.

Cüneydioğlu, firari sanıkların da yakalanarak yargı önüne çıkarılmasını beklediklerini kaydetti.

Olay

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te 53 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı iki ayrı bombalı terör saldırısı olmuştu. Reyhanlı Belediyesi yanı ile PTT binası önünde düzenlenen patlamalarda 912 konut, 891 iş yeri ve 148 araç zarar görmüştü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Reyhanlı saldırısında 3 sanığa 53 kez ağırlaştırılmış müebbet - Son Dakika

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