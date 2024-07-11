Riyad'da dünyanın en yüksek spor kulesi inşa edilecek

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RİYAD, 11 Temmuz (Xinhua) -- Suudi Arabistan, Riyad'da inşa edilecek dünyanın en yüksek spor kulesinin tasarımlarının onaylandığını Çarşamba günü duyurdu.

Suudi Basın Ajansı'na göre Küresel Spor Kulesi, Spor Bulvarı projesi kapsamında öne çıkan bir simge yapı niteliğinde olacak.

Habere göre, spor kulesi 130 metre yüksekliğinde ve 84.000 metrekarelik iç alana sahip olacak şekilde tasarlandı.

İçerisinde 30'u aşkın türde spor tesisi ve 98 metre yüksekliğinde bir iç mekan tırmanma duvarı bulunacak olan kulenin, dünyada kendi türünün en yükseği olması bekleniyor.

Suudi Arabistan, 4,4 milyon metrekareden büyük yeşil ve açık alanın yanı sıra 50'ye yakın çok branşlı spor tesisi içerecek şekilde tasarlanan Spor Bulvarı projesini 2019 yılında başlatmıştı.