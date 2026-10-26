Riyad'daki Cityscape Global 2026 gayrimenkul fuarı 1-4 Şubat 2027'ye ertelendi - Son Dakika
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Riyad'daki Cityscape Global 2026 gayrimenkul fuarı 1-4 Şubat 2027'ye ertelendi

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ABD merkezli X şirketinin açıklamasına göre, Riyad'da 16-19 Kasım 2026'da planlanan Cityscape Global 2026 fuarı 1-4 Şubat 2027'ye ertelendi. Yeni tarihin fuarın uluslararası konumuna ve beklenen katılım düzeyine uygun organizasyon için belirlendiği bildirildi.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenmesi planlanan küresel gayrimenkul fuarı "Cityscape Global 2026"nın 1-4 Şubat 2027 tarihine ertelendi.

Cityscape Global'ın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, başkent Riyad'da 16-19 Kasım 2026'da gerçekleştirilmesi planlanan Cityscape Global 2026 fuarının, 1-4 Şubat 2027 tarihine ertelendiği duyuruldu.

Açıklamada, yeni tarihin fuarın uluslararası konumuna ve beklenen katılım düzeyine uygun bir organizasyon sunulması amacıyla belirlendiği ifade edilerek, katılımcılar, sponsorlar, ortaklar ve ziyaretçilere en yüksek kurumsal standartlarda eksiksiz bir deneyim sunulmasının hedeflendiği vurgulandı.

Dünyanın en etkili gayrimenkul etkinliklerinden biri kabul edilen fuarda, bir yıl önceki etkinlikte 63 milyar doları aşan dev projeler tanıtıldı. Fuarın, liderleri, uzmanları ve büyük sermayedarları bir araya getiren küresel bir platform olmaya devam edeceği kaydedildi.

Cityscape Global'in Suudi Arabistan'ın uluslararası gayrimenkul etkinliklerindeki artan önemini yansıtan istisnai bir başarı hikayesi olduğu ifade edilen açıklamada, Cityscape Global 2027 fuarının ise 15-18 Kasım 2027 tarihlerinde düzenleneceği belirtildi.

Suudi Arabistan'da daha önce 21-24 Ekim tarihlerinde planlanan 3. "Six Kings Slam" tenis turnuvası ve 15-20 Ekim'de planlanan Riyadh Fashion Week gibi çeşitli etkinlikler ertelenmişti.

Yemen'de hükümet güçleriyle Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde artarken İran destekli Husiler, kendilerine saldırı düzenlendiğini öne sürerek, Suudi Arabistan'ı balistik füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alıyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Riyad'daki Cityscape Global 2026 gayrimenkul fuarı 1-4 Şubat 2027'ye ertelendi - Son Dakika
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