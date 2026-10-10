Riyad Havalimanı, Husi saldırılarında 4 kişi öldükten sonra uçuş teyidi istedi - Son Dakika
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Riyad Havalimanı, Husi saldırılarında 4 kişi öldükten sonra uçuş teyidi istedi

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Riyad'daki Kral Halid Havalimanı yönetimi, yolculara uçuş durumlarını hava yolu şirketleriyle teyit etmeleri çağrısını yineledi. GACA, 6-8 Ekim'deki Husi saldırılarında havalimanında 4 kişinin öldüğünü, çok sayıda kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı yönetimi, bir kez daha yolculara havalimanına gitmeden önce uçuş durumlarını teyit etmeleri çağrısında bulundu.

Havalimanı yönetiminden yapılan açıklamada, yolcuların havalimanına hareket etmeden önce hava yolu şirketleriyle doğrudan iletişime geçerek uçuşlarının durumunu kontrol etmeleri gerektiği belirtildi.

Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Otoritesi (GACA), başkent Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na 6-8 Ekim tarihleri arasında düzenlenen Husi saldırılarında 4 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Yemen'de hükümet güçleriyle Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde artarken İran destekli Husiler, kendilerine saldırı düzenlendiğini öne sürerek Suudi Arabistan'ı balistik füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alıyor.

Yemen, Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA
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