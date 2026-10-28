Riyad Havalimanı'ndaki aksaklık giderildi, 350 Filipinli işçi daha dönecek - Son Dakika
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Riyad Havalimanı'ndaki aksaklık giderildi, 350 Filipinli işçi daha dönecek

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Riyad Havalimanı\'ndaki aksaklık giderildi, 350 Filipinli işçi daha dönecek
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Suudi Arabistan'daki 422 Filipinli işçi salı günü ülkesine döndü. Dönenlerin 414'ü işçi, 8'i yakınlarından oluşurken, Riyad Havalimanı'ndaki aksaklıkların giderilmesinin ardından yaklaşık 350 işçinin daha dönmesi bekleniyor.

MANİLA, 28 Ekim (Xinhua) -- Suudi Arabistan'da bulunan 422 Filipinli işçinin salı günü ülkelerine geri dönüşü sağlanırken, Riyad Havalimanı'nda yaşanan aksaklıkların giderilmesinin ardından yaklaşık 350 işçinin daha dönüşünün gerçekleştirileceği belirtildi.

Yerel basının Filipinler Göçmen İşçiler Bakanlığı ve Denizaşırı İşçiler Refah İdaresi'ne dayandırdığı haberlere göre, geri dönüşü sağlanan 422 kişinin 414'ü işçilerden, 8'i ise bu işçilerin yakınlarından oluşuyor. Yaklaşık bir milyon Filipinli işçiye ev sahipliği yapan Suudi Arabistan, Filipinli işçilerin en çok tercih ettiği ülke konumunda.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na yönelik saldırılarda çok sayıda kişi hayatını kaybetmiş, birçok kişi de yaralanmıştı. Saldırıların ardından faaliyetlerin geçici olarak durdurulduğu havalimanı pazar günü kısmen yeniden hizmete açıldı.

Kaynak: Xinhua
Suudi ArabistanEkonomiGüncelRiyadDünyaSon Dakika

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