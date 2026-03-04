Rıza Pehlevi'den İran Diasporasına Mesaj - Son Dakika
Rıza Pehlevi'den İran Diasporasına Mesaj

04.03.2026 13:46
Rıza Pehlevi, İran diasporasına destek çağrısı yaparak, eylemlerin önemini vurguladı.

(ANKARA) - Devrik İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi'nin sürgündeki oğlu Rıza Pehlevi, İran diasporasına seslenerek, "Son haftalardaki çabalarınız ve çalışmalarınız ile Küresel Eylem Günü'ndeki olağanüstü katılımınız, dünya kamuoyunun değişmesinde ve karar vericilerin İran halkını destekleme yönünde etkilenmesinde kilit rol oynadı. Önümüzdeki hassas günlerde ve haftalarda, bu desteğin sürdürülmesi ve İslam Cumhuriyeti'nin utanç verici yönetiminin sona erdirilmesi için rolünüz hayati önem taşıyor" dedi.

İran'ın devrik şahının oğlu Rıza Pehlevi, yurt dışında yaşayan İranlılara seslendi. Pehlevi, X hesabından yayımladığı video mesajda şunları kaydetti:

"Son haftalardaki çabalarınız ve çalışmalarınız ile Küresel Eylem Günü'ndeki olağanüstü katılımınız, dünya kamuoyunun değişmesinde ve karar vericilerin İran halkını destekleme yönünde etkilenmesinde kilit rol oynadı. Önümüzdeki hassas günlerde ve haftalarda, bu desteğin sürdürülmesi ve İslam Cumhuriyeti'nin utanç verici yönetiminin sona erdirilmesi için rolünüz hayati önem taşıyor."

Bu doğrultuda sizlerden şu faaliyetleri yürütmenizi rica ediyorum. Yaşadığınız ülkelerdeki temsilciler ve karar alıcılarla iletişime geçin. İran halkına verilen desteğin, İslam Cumhuriyeti tamamen yıkılana kadar sürmesi gerektiğine onları ikna edin. Ayrıca İran'ın toprak bütünlüğünün dokunulmazlığını vurgulayın. İran halkının ülkenin gelecekteki yönetim sistemini belirleme iradesine tam bağlılık gösterin. Sivillerin zarar görmemesi için azami özen gösterilmesi konusunda ısrarcı olun.

Medya kuruluşları ve sivil kurumlarla yapacağınız görüşmelerde ve yazışmalarda, İran halkının açık mesajını ve talebini en uygun şekilde iletin. Büyük yürüyüşlere katılarak, İran halkının ne istediğini gösterin ve ifade edin. Önümüzde, İran'ın geleceğini onlarca ve hatta yüzyıllar boyunca şekillendirecek belirleyici anlar var. Çabalarınızı iki katına çıkarın.

Sizler, ömrünü okuna adayan Okçu Arash'ın evlatlarısınız. Bu Dahhak benzeri rejimi İran'ın kutsal topraklarından silmeye yönelik küresel desteği sürdürmek için tüm gücünüzü ortaya koyun. Kaderin ağır yükü hepimizin omuzlarında. ve biz, birlikte, nihai zafere kadar bu yolda yürüyeceğiz. Yaşasın İran."

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, Güncel, İran, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

13:37
