Rize Ayder\'de 109 yaşındaki Sabriye Gündoğdu\'nun tedavisi evinde yapıldı

RİZE'de dünyaca ünlü Ayder Yaylası'nda öksürük ve nefes darlığı şikayeti yaşayan Sabriye Gündoğdu'nun (109) tedavisi, Evde Bakım Hizmetleri ekipleri tarafından evinde yapıldı. Gündoğdu, kapısına kadar gelen hizmetten duyduğu memnuniyeti dualarla dile getirdi.

Çamlıhemşin ilçesine bağlı dünyaca ünlü Ayder Yaylası'nda yaşayan 4 çocuk, 4 torun sahibi 109 yaşındaki Sabriye Gündoğdu, öksürük ve nefes darlığı şikayeti yaşayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Hastanın yaşı ve bulunduğu bölgenin zorlu arazi koşulları göz önünde bulundurarak harekete geçen Çamlıhemşin Toplum Sağlığı Merkezi ve İlçe Devlet Hastanesi Evde Bakım Hizmetleri ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler, Gündoğdu'nun tedavisini evinde gerçekleştirdi. Yaşına rağmen dinçliğiyle dikkat çeken Sabriye Gündoğdu, kapısına kadar gelen hizmetten duyduğu memnuniyeti dualarla dile getirdi. Aldığı hizmetten duyduğu memnuniyeti dile getiren Gündoğdu, "Mutluyum, Allah hepinizden razı olsun. Bir telefonla geldiler, ilgilendiler ve sorunlarımızı çözdüler" dedi.

Sabriye Gündoğdu ile ilgilenen kızı Sündüz Meşe Ece, annesinin çeşitli rahatsızlıkları olduğunu belirterek, "Benimle birlikte yaşıyor. Bir telefon açtığımızda hemen geldiler. Hizmeti buralara kadar gelip vermeleri çok güzel bir şey, çok memnunuz" diye konuştu.

'YAŞINA RAĞMEN GAYET DİNÇ GÖRDÜK'

Çamlıhemşin ilçe Devlet Hastanesi Evde Bakım Hizmetleri'nde görevli Doktor Emre Basa da yaylada gerçekleştirdikleri ziyaretin kendileri için de keyifli geçtiğini belirterek, "Teyzemiz bize nefes darlığı ve öksürük şikayetleriyle başvurmuştu. Elimizden geldiğince dertlerini dinledik ve yardımcı olmaya çalıştık. Maşallahı var, 109 yaşına rağmen teyzemizi gayet dinç gördük. Bilinen tansiyon hastalığı da var, inşallah daha da iyi olacak. İnsanlara faydalı olabiliyorsak ne mutlu bize. Hastalarımızın bizden memnun kalması bizi ayrıca mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.