Rize Çamlıhemşin'de sonbahar renkleri sis ve karla dronla görüntülendi - Son Dakika
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Rize Çamlıhemşin'de sonbahar renkleri sis ve karla dronla görüntülendi

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Rize Çamlıhemşin\'de sonbahar renkleri sis ve karla dronla görüntülendi
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Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki 2 bin 300 rakımlı Yukarı Kavron Yaylası ve Kaçkar Dağları'nda sonbahar renkleri dronla görüntülendi. Ağaçların sarı, kızıl ve kahverengi tonları, vadilerdeki yoğun sis ve zirvelerdeki kar örtüsüyle bütünleşti.

RİZE'de, sonbaharda 2 bin 300 rakımlı Yukarı Kavron Yaylası ve Kaçkar Dağları'nda ağaçların renk değiştirmesi ve sisle ortaya çıkan manzara, dronla görüntülendi.

Doğu Karadeniz'de hava sıcaklıklarının düşmesiyle yüksek kesimlerde sonbahar mevsiminin etkileri belirginleşmeye başladı. Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki 2 bin 300 rakımlı Yukarı Kavron Yaylası ve Kaçkar Dağları'nın eteklerinde yer alan ormandaki ağaçlar, sarı, kızıl ve kahverengi tonlarına büründü. Vadilerin iç kısımlarında oluşan yoğun sis bulutları ve Kaçkar Dağları'nın zirvelerindeki kar örtüsü, sonbahar renkleriyle bütünleşti. Yüksek rakımlı yaylalarda ortaya çıkan manzara, dronla görüntülendi.

Kaynak: DHA
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