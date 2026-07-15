Rize’de 15 Temmuz anması: Denizde 4 km yüzüş

Rize'de bir grup vatandaş, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitleri anmak için Karadeniz'de kulaç attı.

Rize Limanı'nda buluşan ve aralarında 68 yaşındaki eski Rize Belediye Başkanı Halil Bakırcı'nın da yer aldığı 17 kişi, denize girerek İslampaşa Limanı'na kadar yüzdü.

Etkinliğe katılanlar yaklaşık 4 kilometrelik parkuru 1,5 saatte tamamladı.

Bakırcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, şehitlere rahmet dileyerek, "Allah bir daha ülkemize böyle bir 15 Temmuz göstermez inşallah. Türkiye Cumhuriyeti'nin kazanılmasında katkısı bulunan bütün geçmişimize, özellikle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve 15 Temmuz'a direnen halkımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.