Rize'de Arızalı Vinçte Mahsur Kalan İşçiler Kurtarıldı - Son Dakika
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Rize'de Arızalı Vinçte Mahsur Kalan İşçiler Kurtarıldı

Rize\'de Arızalı Vinçte Mahsur Kalan İşçiler Kurtarıldı

Rize'de inşaatta çalışan iki işçi, arıza yapan vinçte mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri, 10. katta mahsur kalan işçileri kurtardı. O anlar çevredekiler tarafından görüntülendi.

23.11.2024 15:05  Güncelleme: 15:11
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RİZE'de tadilat yapmak için çıktıkları 11 katlı binanın 10'uncu katında, arıza yapan vincin sepetinde mahsur kalan 2 işçi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, öğle saatlerinde İslampaşa Mahallesi'nde meydana geldi. 2 inşaat işçisi, tadilat yapmak için çıktıkları 11 katlı binanın 10'uncu katında, yaklaşık 50 metre yükseklikte arıza yapan vincin sepetinde mahsur kaldı. İşçilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye merdiveni ile vincin sepetine ulaşan ekipler, mahsur kalan işçileri kurtardı. Arızalı vinç, tamir edildikten sonra bölgeden ayrıldı.

İtfaiye ekiplerinin işçileri kurtarma anları, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

HABER-: Mehmet Can PEÇE- KAMERA:/RİZE,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Rize'de Arızalı Vinçte Mahsur Kalan İşçiler Kurtarıldı - Son Dakika

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