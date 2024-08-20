Rize\'de asansörde mahsur kalan çocuk kurtarıldı

Rize'de asansörde mahsur kalan 16 yaşındaki çocuk, itfaiye ekiplerince duvar kırılarak kurtarıldı.
Ardeşen ilçesi Deniz Mahallesi'nde 5 katlı apartmanda yaşayan Zeynep Ç, evinden çıkarak asansöre bindi.
İki ile birinci kat arasında raydan çıkan asansörde mahsur kalan çocuğun sesini duyanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince darbeli kırıcı ile asansörün bulunduğu duvar kırılarak Zeynep Ç. kurtarıldı.
Sağlık ekipleri tarafından kontrolden geçirilen çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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