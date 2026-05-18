Rize'de Çay Hasadı Şenlikle Başladı: 100 Yaşındaki Kadın İlk Yaprağı Topladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Rize'de Çay Hasadı Şenlikle Başladı: 100 Yaşındaki Kadın İlk Yaprağı Topladı

Rize\'de Çay Hasadı Şenlikle Başladı: 100 Yaşındaki Kadın İlk Yaprağı Topladı
18.05.2026 11:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rize'nin Ardeşen ilçesinde düzenlenen 'Çay Hasat Karşılama Etkinliği'nde, 100 yaşındaki Emine Dalbatstı torunlarıyla sembolik ilk hasadı yaptı. Çay toplama yarışması ve evlenme teklifiyle renklenen şenlikte, çayın kültürel değeri vurgulandı.

RİZE'nin Ardeşen ilçesinde, çay hasadı ilk kez düzenlenen şenlikle birlikte karşılandı. 'Yeni çay sezonu bir yaprakla başlar' sloganıyla yapılan etkinlikte sembolik ilk hasatta 100 yaşındaki kadınla torunları çay topladı. Çay toplama yarışması yapılırken, bir çiftçi de kız arkadaşına çay bardağının yanına bıraktığı çay filiziyle evlenme teklifinde bulundu.

İlçeye bağlı Elmalık Mahallesi'nde, çayın üretim kültürünü ve emeğini görünür kılmak amacıyla 'Çay Hasat Karşılama Etkinliği' düzenlendi. Ardeşen Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ile Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Ardeşen Turizm Fakültesi öncülüğünde, birçok kurumun desteğiyle hayata geçirilen programa bölgede yaşayanlar ve üreticiler yoğun ilgi gösterdi. Kültürel değerlerin genç kuşaklara aktarılmasının hedeflendiği 'yeni çay sezonu bir yaprakla başlar' adlı etkinlik, Karadeniz'in simgesi horon gösterileriyle başladı. Ardından bahçeye girilerek sembolik ilk çay hasadı yapıldı. Düzenlenen çay toplama yarışması ve butik çay tadım deneyimlerinin de yer aldığı şenlik havasındaki programda, 100 yaşındaki Emine Dalbatstı ile torunları çay hasadı yaptı. Sahnede çay içen çiftçi Adem Kuyumcu, Beste Köseoğlu'na çay bardağının yanına bıraktığı çay filizi ile evlenme teklifi etti. Renkli görüntülere sahne olan etkinlik dereceye girenlere ödüllerinin verilmesinin ardından yöresel sanatçıların ezgileriyle oynanan horonla sona erdi.

'BİZİM İÇİN RİZE'DE ÇAY YEŞİLİN ADIDIR'

Programa katılan Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, "Ülkemizin toplam çay üretiminin yüzde 70'i Rize'mizde gerçekleşiyor. Alternatifsiz kıymetli bir üründür. Bizim için Rize'de çay yeşilin adıdır. Ben bütün üreticilerimize bu sezonu hayırlı bereketli olmasını temenni ediyorum. Çayın şehrimize ilk gelişinden itibaren babaannelerin, anneannelerin ciddi emeği var" diye konuştu.

'BAYRAM HAVASINDA BİR KAMPANYA OLSUN İSTERİM'

Bayram havasında bir sezon geçirmeyi istediklerini söyleyen ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim de "Çayın varoluşunu devam ettirebilmek için var gücümüzle çalışmamız gerekiyor. Üreticilerimizde kampanya açışında bahçeye girmelerini, acele etmemelerini, zamanı gelince çayı toplamalarını istiyoruz. Çayın bekleyeceği en güzel yer bahçedir. Verilen limitler dahilinde toplamak lazım. Güllük gülistanlık bahar içerisinde bayram havasında bir kampanya olsun isterim" dedi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rize'de Çay Hasadı Şenlikle Başladı: 100 Yaşındaki Kadın İlk Yaprağı Topladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Döviz bürosuna girip peş peşe tetiğe bastı Ölüm kalım mücadelesi kamerada Döviz bürosuna girip peş peşe tetiğe bastı! Ölüm kalım mücadelesi kamerada
DSÖ küresel acil durum ilan etti Yeni salgının ne ilacı ne de aşısı var DSÖ küresel acil durum ilan etti! Yeni salgının ne ilacı ne de aşısı var
Çorum’da gelin ve görümce bıçakla birbirini yaraladı Çorum'da gelin ve görümce bıçakla birbirini yaraladı
Savaşta bir ilk BAE’de nükleer santral yakınında dron saldırısı Savaşta bir ilk! BAE’de nükleer santral yakınında dron saldırısı
Polisin dikkati suikastı önledi Çantasından kalaşnikof, telefonundan konum çıktı Polisin dikkati suikastı önledi! Çantasından kalaşnikof, telefonundan konum çıktı
Lula savaştaki tarafını haftalar sonra açıkladı Lula savaştaki tarafını haftalar sonra açıkladı
Mevlüt Çavuşoğlu’nun kardeşi hayatını kaybetti Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi hayatını kaybetti
Elleri ve üstü kan içindeydi Konya’daki aile vahşetinde veteriner çift toprağa verildi Elleri ve üstü kan içindeydi! Konya'daki aile vahşetinde veteriner çift toprağa verildi

11:44
Jose Mourinho Real Madrid’e geri döndü
Jose Mourinho Real Madrid'e geri döndü
11:29
Pakistan, İran’ın savaşı sona erdirmeye yönelik revize edilmiş teklifini ABD’ye iletti
Pakistan, İran'ın savaşı sona erdirmeye yönelik revize edilmiş teklifini ABD'ye iletti
11:08
Terörsüz Türkiye yasasından ilk bilgiler Örgüt mensuplarına 2 ay süre tanınacak
Terörsüz Türkiye yasasından ilk bilgiler! Örgüt mensuplarına 2 ay süre tanınacak
10:43
İsrail, Gazze’ye yardım götüren Küresel Sumud Filosu’na saldırdı
İsrail, Gazze'ye yardım götüren Küresel Sumud Filosu'na saldırdı
10:37
Görüntü Türkiye’den Mezarlıkta bir garip olay: Cenazeyi gömüldüğü yerden çıkardılar
Görüntü Türkiye'den! Mezarlıkta bir garip olay: Cenazeyi gömüldüğü yerden çıkardılar
09:55
Cenazede TikTok videosu çeken isim, Umut Akyürek’in kızı çıktı
Cenazede TikTok videosu çeken isim, Umut Akyürek'in kızı çıktı
09:50
İfadesinde “Kredi kartı borçlarımı döndürüyordum“ diyen Rasim Ozan Kütahyalı’nın mal varlığı
İfadesinde "Kredi kartı borçlarımı döndürüyordum" diyen Rasim Ozan Kütahyalı'nın mal varlığı
09:42
Aracını muayeneye sokacaklar dikkat: Zorunlu ekipman listesi genişletildi
Aracını muayeneye sokacaklar dikkat: Zorunlu ekipman listesi genişletildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2026 11:56:19. #7.12#
SON DAKİKA: Rize'de Çay Hasadı Şenlikle Başladı: 100 Yaşındaki Kadın İlk Yaprağı Topladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.