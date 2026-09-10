Rize'de denize zorunlu iniş yapan uçaktaki 2 Belçikalı pilot taburcu edildi - Son Dakika
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Rize'de denize zorunlu iniş yapan uçaktaki 2 Belçikalı pilot taburcu edildi

Rize\'de denize zorunlu iniş yapan uçaktaki 2 Belçikalı pilot taburcu edildi
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Gürcistan'ın Batum kentinden havalanıp motor arızası nedeniyle Rize'nin Çayeli ilçesi açıklarında denize zorunlu iniş yapan özel uçaktaki Belçika uyruklu 2 kişi, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Kaçkar Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolleri yapılan 2 kişinin durumlarının iyi olduğu ve ifade işlemleri sonrası ülkelerine gideceği öğrenildi.

GÜRCİSTAN'ın Batum kentinden havalanıp, motor arızası nedeniyle Rize'nin Çayeli ilçesi açıklarında denize zorunlu iniş yapan özel uçağın pilotu Vlasselaer Werner ile yanındaki Christian Peiffer hastanede tamamlanan tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Olay, dün öğle saatlerinde Rize-Artvin Havalimanı'nın kuzeybatısında, Çayeli ilçesi sahilinden yaklaşık 4 mil açıkta meydana geldi. Gürcistan'ın Batum Havalimanı'ndan Ordu-Giresun Havalimanı'na gitmek üzere kalkış yapan F-JIGU tescilli 'Aerospool WT-9 Dynamic' tipi hafif uçak havada motor arızası yaşadı. Rize-Artvin Havalimanı kulesiyle iletişime geçerek acil durum bildiren uçak ardından denize acil iniş yaptı. İhbar üzerine Sahil Güvenlik gemisi, botlar ve dalış timi bölgeye sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle denize sorunsuz iniş yapan uçaktaki Belçika uyruklu pilot Christian Peiffer ile Vlasselaer Werner'i sağ ve bilinci açık şekilde kurtarıldı. Kıyıya çıkarılan 2 kişi, ambulanslarla Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kurtarılan pilotun Vlasselaer Werner'in Avrupa Birliği (AB) Sayıştayı Kabine Şefi olduğu öğrenildi. Arel-Air havacılık kulübü üyesi olan Werner ve Peiffer'in, Gürcistan'da düzenlenen 'Private Pilot Expedition to Georgia 2026' etkinliğine katıldıkları ve Avrupa'ya dönüş yolunda oldukları belirtildi.

UÇAK LİMANA ÇEKİLDİ

Denize iniş yapan uçak halatla bağlandığı polis teknesiyle Pazar Sahil Güvenlik Komutanlığı Limanı'na çekildi. Vinçle denizden kıyıya çıkarılan uçak, uzman ekipler tarafından incelemeye alındı. Uçakta uzman ekiplerin incelemeleri sürerken, Kaçkar Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolleri yapılan ve durumları iyi olan 2 kişi, tamamlanan tedavilerinin ardından taburcu edildi. Belçika uyruklu 2 kişinin, ifade işlemleri sonrası ülkelerine gideceği öğrenildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Rize'de denize zorunlu iniş yapan uçaktaki 2 Belçikalı pilot taburcu edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rize'de denize zorunlu iniş yapan uçaktaki 2 Belçikalı pilot taburcu edildi - Son Dakika
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