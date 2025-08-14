Rize\'de Düğün Salonu Kavgası: 4 Yaralı

RİZE'de düğün salonu işletmecisi ile mal sahibi arasında kira anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 3'ü, ağır 4 kişi, yaralandı.

Olay akşam saatlerinde Engindere Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda meydana geldi. İddiaya göre düğün salonunu ortak işletenler ile mal sahibi arasında kira anlaşmazlığı nedeniyle tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüşünce, taraflar birbirlerine tabancayla ateş etti. Mermilerin isabet ettiği R.Ç., Y.K., S.K. ve D.H. yaralanırken, ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan; R.Ç., Y.K. ile D.H.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.